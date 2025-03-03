日本7-11母公司擬首次外國人執掌 放眼擴張海外市場

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（中央社記者戴雅真東京3日專電）日本便利商店龍頭7-Eleven（7-11）母公司Seven & i控股公司社長、67歲的井阪隆一即將卸任，預料由64歲的現任董事會成員達克斯（Stephen Dacus）接任，成為7-11首名外國籍社長，將推動以海外市場為中心的擴張戰略。

Seven & i控股公司去年收到來自加拿大企業Alimentation Couche-Tard（ACT）超過7兆日圓的收購提案，Seven & i創辦人伊藤家族為了反制ACT的收購提案，計劃使股票非上市化，但上個月因為籌措不到資金而宣布放棄。

日本經濟新聞報導，Seven & i希望透過更換公司高層，推動以海外市場為中心的擴張戰略，並向股東及股市傳達獨立經營的理念。

報導稱，Seven & i預計將在近期召開董事會正式做出決議，如果達克斯確認接任社長，將是Seven & i包含前身「伊藤洋華堂」（イトーヨーカ堂）以來，首次由外籍人士擔任最高主管。

7-Eleven母公司Seven & i控股公司董事會成員達克斯料成新任社長。（圖取自網頁7andi.com）

達克斯曾在優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）與美國沃爾瑪（Walmart）任職，之後擔任被沃爾瑪收購的西友（Seiyu）執行長。2022年，他加入Seven & i擔任社外董事，並自2024年起擔任董事會主席。

7-Eleven目前在全世界約20個國家與地區擁有約8萬5000家門市，並持續透過併購（M&A）擴張規模，近年來積極拓展寮國等東南亞市場。然而，對比聯合國，7-Eleven的觸角僅擴展到聯合國成員國與地區約1成程度，因此公司期望透過在零售業有豐富經驗的新社長達克斯，加快朝國際進軍的腳步。現任社長井阪隆一預計會在卸任後擔任特別顧問，輔佐新社長。

井阪隆一於2016年就任後，積極擴大便利商店業務，2021年5月斥資2兆日圓收購美國的加油站附設超商Speedway，還在2023年出售旗下百貨事業崇光西武（Sogo & Seibu），把資源集中於日本和美國的便利商店事業。

井阪卸任的原因之一是去年夏天ACT提出的收購提案。當時為了反制提案，7-Eleven提出要在2030財政年度之前，在全世界30個國家和地區展店，並把門市數量增加至10萬家，還提出極具野心的目標，「要在2030財政年度，讓集團銷售額突破30兆日圓」。

然而，在2024年3月至11月期間，7-Eleven的日本國內便利商店事業利潤較前一年同期下滑8%，約為1829億日圓。以美國為主的海外業務利潤更是大幅縮水32%至1569億日圓。收益惡化也反映到低迷的股價上。

另一項反制ACT收購提案的策略，則是創始人伊藤家族考慮把7-Eleven的股票私有化，但因籌措資金受阻而放棄。

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7-Eleven的特別委員會目前正在對ACT收購提案，以及7-Eleven的獨立經營路線進行評估與檢討。由於ACT提出的收購價格為每股18.19美元（約2700日圓），比目前股價高出20%以上。

面對價格優勢明顯的ACT提案，7-Eleven認為，若要特別委員會支持獨立經營路線，必須進行經營陣容的更替。然而，起用達克斯擔任新社長，是否能讓市場、股東等利益各方認可7-Eleven的獨立經營路線，前景仍不明朗。（編輯：唐聲揚）1140303