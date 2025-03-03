7-Eleven母公司執行長傳將下台 股價一度漲逾4%

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本經濟新聞報導，日本便利商店龍頭7-Eleven（7-11）母公司Seven & i控股公司將撤換執行長，公司股價今天一度勁揚超過4%。

共同社報導，Seven & i控股公司先前接到加拿大企業Alimentation Couche-Tard（ACT）以逾7兆日圓收購的提案，而Seven & i控股公司創辦人方面為了反制ACT的收購提案，計劃透過MBO的方式，使股票非上市化。

不過，Seven & i控股公司2月27日宣布，自家公司創辦人方面已放棄管理層收購（MBO）方案，原因是難以籌措到必要資金。

日本經濟新聞（Nikkei Business Daily）今天報導，董事會成員達克斯（Stephen Dacus）將接任Seven & i執行長井阪隆一遺留下的職缺，成為這家零售商的首位外國執行長。

達克斯曾在多家大型零售企業擔任高階職位，包括沃爾瑪公司（Walmart）和優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）。

日本經濟新聞引述知情人士說法報導，董事會將召開會議做出正式決定。日本時事通信社（Jiji Press）也報導井阪隆一即將卸任的消息。

Seven & i發言人說：「這不是我們公司的官方聲明。沒有這樣的事。」

Seven & i股價今天一度大漲4.6%，稍後漲幅回吐，僅上漲0.1%。

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7-Eleven創立於美國德州，如今為全球最大連鎖超商品牌，在世界各地擁有約8萬5000家門市，2005年被日本零售巨擘Seven & i收購。

而ACT則是在1980年於魁北克開設第1家便利商店，目前在全球經營近1萬7000家便利商店，包括連鎖超商Circle K（台灣稱OK便利商店）。（譯者：林沂鋒/核稿：劉文瑜）1140303