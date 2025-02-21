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傳鴻海提議與Honda組4方聯盟 挑戰特斯拉與中國車企

2025/2/21 21:52
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（中央社台北21日綜合外報導電）日經亞洲引述知情人士報導，鴻海已向日本車廠本田（Honda）提議組夥伴關係，目標成立1個包含另2家日本車廠日產（Nissan）與三菱汽車（Mitsubishi Motors）的4方合作架構。

日經亞洲（Nikkei Asia）指出，鴻海為強化其電動車事業，原本不斷尋求與日產合作，但日產與本田去年12月宣布展開合併談判。不過，這兩家日本車廠本月13日已宣布合併案喊卡，但雙方業務合作關係預期會維持。

根據今天的報導，鴻海如今冀望藉由與本田達成夥伴關係，來組成更大規模的合作架構，以利與美國的特斯拉（Tesla）和中國的電動車製造商一較高下。

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鴻海董事長劉揚偉本月12日接受媒體記者訪問時，被問到是否可能收購日產，他回覆說鴻海的目標「不是收購而是合作」。

劉揚偉當時表示，鴻海願意透過CDMS商業模式與日產及其他日本車廠合作，但不會進入汽車品牌事業。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1140221

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