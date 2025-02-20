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電動卡車產業震盪 Nikola聲請破產

2025/2/20 16:28
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（中央社鳳凰城19日綜合外電報導）美國電動車廠Nikola今天表示已聲請破產保護，並將尋求出售資產。因市場需求疲弱、資金迅速消耗及籌資困難，Nikola未能撐過挑戰，成為又一家倒閉的電動車業者。

路透社報導，許多疫情期間上市的電動車新創企業，例如Fisker、Proterra與Lordstown Motors等，承諾將徹底改革電動車產業，但近年來因高利率且需求疲軟，導致資本密集型業務資金枯竭，陸續聲請破產。

就連科技大亨馬斯克（Elon Musk）領導的電動車先驅特斯拉（Tesla）也公布，儘管提供優惠與激勵方案，由於借貸成本居高不下、老化的產品線抑制需求，2024年年銷量首次出現下滑。

尼古拉（Nikola）執行長葛斯基（Steve Girsky）在聲明中表示：「跟電動車產業的其他公司一樣，我們也面臨各種影響營運能力的市場與宏觀經濟因素…不幸的是，我們盡了最大的努力，但仍無法克服這些嚴峻挑戰。」

Nikola表示，已決定啟動資產出售程序，以確保價值最大化，並有序地逐漸結束業務。Nikola將繼續為已上路的卡車提供一些支援作業，並維持部分的氫燃料業務至3月底。

總部設於亞利桑那州鳳凰城的Nikola，於2021年12月交付了第一輛電動卡車。2023年因一連串火燒車事故引發安全疑慮，並導致全面召回。2024年雖擴大生產氫燃料卡車，但每輛車仍虧損數十萬美元，而貨運業者也因貸款利率高昂，遲遲不願投資電動卡車。

Nikola過去也飽受醜聞影響。2020年上市不久，即被做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）指控誤導投資人。創辦人和執行董事長密爾頓（Trevor Milton）2022年詐欺罪成立，並於2023年被判4年徒刑。

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Nikola在2020年市值一度達270億美元（約新台幣8915億），甚至高於福特汽車（Ford Motor）。然而Nikola今天股價暴跌38%，目前市值已跌破5000萬美元（約新台幣16.5億）。

Nikola目前資產約值5億至10億美元（約新台幣165億至330億元）。根據向美國德拉瓦州地區破產法院提交的文件，Nikola估計負債約為10億至100億美元（約新台幣330億至3300億元）。（實習編譯：陳奕文/核稿：張曉雯）1140220

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