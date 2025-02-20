重大運輸事故範圍修正 增新興運具及自用大客車

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）國家運輸安全調查委員會日前完成「重大運輸事故之範圍」修正，並公布實施。重大公路事故部分，新增電動車或裝設先進輔助駕駛系統的新興運具，並將自用大客車也納入。

運安會18日公告新的「重大運輸事故之範圍」，重大公路事故部分，新增新興運具事故，包括電動車輛、具先進駕駛輔助系統車輛，以及未來隨科技發展的新型態能源車輛等。

運安會表示，實務上，運安會已接獲多起開啟先進輔助駕駛系統而未注意車前狀況事故，經實地瞭解後確有調查改善需求。

另外，原本定義的重大公路事故，是指汽車運輸業造成的重大事故。運安會表示，考量國內仍有部分非汽車運輸業的大客車也可能載運大量乘客，如校車、交通車等，為凸顯其重要性，所以納入自用大客車。

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在重大鐵道事故部分，對有造成列車衝撞、出軌或火災之虞，且經運安會認定有調查必要的項目，新增外物入侵。運安會指出，過往已接獲多起外物入侵鐵道通報案件，經實地勘檢及評估後，確有調查改善需求。

重大水路事故方面，原本船上殘油外洩達100公噸以上700公噸以下，有調查必要，運安會為明確定義國內嚴重環境損害規模，參考交通部海難災害防救業務計畫規定，修正為船上殘油外洩逾700公噸，有調查必要。（編輯：管中維）1140220