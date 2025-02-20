川普：若馬斯克赴印度設廠避稅 對美國而言不公平

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普在近日播出的福斯新聞（Fox News）專訪中指出，如果億萬富豪馬斯克旗下特斯拉（Tesla）在印度設廠以避免關稅，這對美國而言並不公平。

路透社昨天報導，特斯拉已在印度城市新德里（New Delhi）及孟買（Mumbai）選擇了兩個展銷廳地點，並在印度發布了13個中階職位招聘廣告。特斯拉目前在印度未生產任何車輛。

據報導，印度政府去年3月公布了一項新電動車政策，如果汽車製造商在當地投資至少5億美元並設廠，進口稅將大幅降低至15%。

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川普（Donald Trump）近日受訪時指出，如果馬克斯（Elon Musk）確實決定在印度設廠，這對美國而言並不公平。

他提及：「現在，如果他在印度設廠，那沒關係，但對我們而言並不公平。這非常不公平。」（譯者：陳正健）1140220