加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.02/300
首頁 / 國際

川普：若馬斯克赴印度設廠避稅 對美國而言不公平

2025/2/20 03:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普在近日播出的福斯新聞（Fox News）專訪中指出，如果億萬富豪馬斯克旗下特斯拉（Tesla）在印度設廠以避免關稅，這對美國而言並不公平。

路透社昨天報導，特斯拉已在印度城市新德里（New Delhi）及孟買（Mumbai）選擇了兩個展銷廳地點，並在印度發布了13個中階職位招聘廣告。特斯拉目前在印度未生產任何車輛。

據報導，印度政府去年3月公布了一項新電動車政策，如果汽車製造商在當地投資至少5億美元並設廠，進口稅將大幅降低至15%。

google news透過 Google News追蹤中央社

川普（Donald Trump）近日受訪時指出，如果馬克斯（Elon Musk）確實決定在印度設廠，這對美國而言並不公平。

他提及：「現在，如果他在印度設廠，那沒關係，但對我們而言並不公平。這非常不公平。」（譯者：陳正健）1140220

#川普
#川普
#印度
#特斯拉
#特斯拉
#馬斯克
#新德里
#美國
#電動車
#福斯新聞
川普
路透民調：美國人憂心國家經濟走向 川普支持率下跌美俄開啟對話 川普批澤倫斯基獨裁者、想撈美援油水
特斯拉
西班牙電動車市場洗牌 比亞迪1月賣勝特斯拉4倍美國務院傳編4億美元買特斯拉裝甲車 消息曝光急喊卡
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美俄開啟對話 川普批澤倫斯基獨裁者、想撈美援油水
18
更多編輯台推薦新聞：