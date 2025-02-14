美國務院傳編4億美元買特斯拉裝甲車 消息曝光急喊卡

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國國務院一份文件顯示，政府將和電動車大廠特斯拉簽署價值4億美元裝甲車合約，消息經過媒體披露後，國務院發布新版文件，移除特斯拉品牌一詞。

法新社報導，美國國務院多年來定期發布的採購預測文件表示，國務院預料將在5年內採購特斯拉（Tesla）裝甲車，供美國大使館使用。

不過，在多家媒體報導涉及特斯拉的一份合約後，國務院這份網路文件的用字改為僅保留「電動裝甲車」，沒有再提到特斯拉。

國務院表示，先前提及特斯拉是一個疏失，因為特斯拉是去年5月政府初步公開徵求有意者投標時，唯一做出回應的企業，這份公開訊息是正式招標前的程序。

國務院發言人表示：「尚未向特斯拉或任何其他汽車製造商授予合約，為國務院（Department of State）生產電動裝甲車。招標計畫已暫停，目前沒有規劃重新招標。」

馬斯克（Elon Musk）也收回特斯拉拿下這項合約的說法，他在自家社群媒體平台X上表示：「我很確定特斯拉不會拿到4億美元（合約）。至少沒人跟我提到這件事。」

另據美聯社報導，這份與特斯拉的採購案在規劃階段時，一度被預測是今年來規模最大的合約。

自2008年以來，馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）已獲得近200億美元聯邦資金，用於運送太空人和發射衛星進入太空。特斯拉也已從美國政府獲得4190萬美元資金，其中包含向部分美國大使館提供車輛的款項。

美國政府力推採購電動車的行動始於前總統拜登（Joe Biden）執政期間，根據最初的採購文件，政府計劃自去年12月起向特斯拉採購車輛。

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川普和馬斯克雖私交甚篤，但川普仍矢言要撤銷拜登推動電動車轉型和其他對抗氣候變遷的政策。

馬斯克身為新成立的政府效率部（Department of Government Efficiency）負責人，正積極尋求削減政府支出，包括讓負責美國對外援助事務的美國國際開發總署（USAID）幾乎所有人員強制休假。（譯者：李佩珊/核稿：洪啓原）1140214