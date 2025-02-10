成大研發電動車測試起火 消防隊滅火毯搭配浸水撲滅

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）國立成功大學學生社團昨晚在自強校區內測試研發電動車輛，疑因電池過熱異常起火，經消防人員使用滅火毯搭配出水及浸水方式滅火，未造成人員傷亡，財物損失由校方清點中。

台南市政府消防局昨晚11時左右獲報，指稱在成大校區內發生電動車火警，陸續出動9部各式車輛、16名人員前往救援，消防人員抵達後發現為校方自行研發中的電動車燃燒，隨即使用滅火毯、出水並搭配特搜支援採浸水方式搶救，以防水擋板及塑膠布圍成簡易水池，於11時10分將火勢撲滅。

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成功大學副校長李俊璋上午透過新聞稿表示，經調查為學生社團方程式賽車社昨晚在自強校區校內道路試車時，發現電動車電池過熱異常起火，現場無人員受傷。

李俊璋指出，學生事發當時立即通報消防隊到校滅火，因電池火源無法完全熄滅，持續由消防隊與研發團隊在現場觀察火源狀況與管制，至今天凌晨1時確認火源完全熄滅，消防隊撤收，避免再度燃燒，暫時將車輛泡置於水中，車輛裝備及財物損失正逐一清點中。（編輯：李淑華）1140210