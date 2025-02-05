中國課徵反傾銷稅 法國干邑白蘭地出口大幅下滑

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（中央社法國波爾多4日綜合外電報導）法國干邑政府局（白蘭地酒生產協會）今天說，歐盟與中國貿易關係緊張，引發北京對歐盟白蘭地徵收反傾銷稅後，干邑白蘭地去年對中國的銷售額下降24%。

歐盟去年以不公平削價競爭為由，對中國電動車徵收高達35.3%關稅，激怒中國政府。

中國在去年10月對歐盟白蘭地課徵「臨時」反傾銷稅作為回應，重創法國干邑白蘭地製造商，他們98%的銷售額都依賴出口。

法國干邑政府局（BNIC）說：「中國自去年10月11日開始徵收的反傾銷稅，已經對我們對中國出口產生非常重大的影響。」

法國干邑政府局表示，去年銷往中國的白蘭地數量下降9.6%，銷售額下滑23.8%。

法國干邑政府局說，「在全球地緣政治和經濟形勢影響整個酒類產業的情況下」，干邑白蘭地出口總額下降10.6%，約為30億歐元（約新台幣1024億元）。

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在歐洲國家準備因應美國總統川普的新關稅威脅之際，對北美市場的出口值下降1.5%。川普上週末宣布對中國、加拿大和墨西哥進口商品加徵關稅，儘管他後來暫緩對加拿大和墨西哥加徵關稅。

在川普第一個任期內，他於2019年對包括法國葡萄酒在內的一系列歐洲食品課徵25%關稅。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140205

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