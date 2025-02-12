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北京市燃油計程車時代將落幕 全為電動車天下

2025/2/12 16:04
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（中央社台北12日電）電動車贏了。陸媒報導，北京市僅剩的40多輛燃油計程車今年內將陸續報廢，全市約6萬輛計程車將全是電動車的天下。

中國能源報昨天披露了上述消息。早在北京之前，深圳 市於2010年就開始推廣電動車，2019年深圳的純電動計程車比例已達99.06%，基本實現計程車全面純電動化。

報導表示，北京市於2011年開始啟用電動車作為計程車，當時的車型續駛里程僅150公里。隨著技術不斷進步和發展，電動計程車性能已大為提升，續駛里程也有了新突破。

有民眾表示，北京道路上現在已經很難看到藍色牌（燃油車）計程車，這是全國大趨勢；現在搭乘網約車也不再有燃油計程車「滴滴滴」列印發票的聲音，都是電子發票，「確實感覺北京出租車（計程車）行業一個時代悄悄結束了」。

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報導說，北京市計程車全面電動化是中國全國電動汽車發展的縮影。中研普華產業研究院「2025—2030年電動車市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告」顯示，中國再生能源汽車銷量今年預計達1650萬輛，普及率提升至55%左右，代表電動車從政策驅動轉向市場驅動階段。

這份報告指出，電動計程車作為城市交通的重要載體將在這一趨勢中受益，尤其是在限購限行政策嚴格的大城市，電動計程車因環保性和成本優勢，將進一步替代傳統燃油計程車。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140212

吳柏緯
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