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美官員：馬斯克助手誤獲權限 可修改財政部支付系統

2025/2/12 21:35（2/12 21:55 更新）
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億萬富翁馬斯克。（路透社）
億萬富翁馬斯克。（路透社）
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國財政部1名官員今天指出，執掌政府效率部（DOGE）的科技大亨馬斯克旗下1名助手，被錯誤授權可以修改財政部高度敏感的支付系統，這套系統內含數以百萬計美國人民個資。

法新社報導，財政部官員在向聯邦法官提交的宣誓聲明中承認，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下這名25歲員工，有權限可編輯涉及數以兆計美元的政府支付系統。

該名員工名叫埃萊茲（Marko Elez），沒有聯邦政府員工身分，他被認為與一個種族歧視的社群媒體帳號有關，隨後於7日請辭，但馬斯克宣布將他復職。

總統川普（Donald Trump）任命馬斯克執掌新機構政府效率部，負責削減政府開支。

法新社看到的宣誓聲明中說，埃萊茲本應在財政部管理支付和收款的部門「財政服務局」（Bureau of the Fiscal Service）的監督下，獲得對系統的唯讀權限。

該部門官員吉奧利（Joseph Gioeli）在宣誓聲明中表示：「2月6日上午發現，埃萊茲對安全支付系統（SPS）資料庫的存取權限，在2月5日被錯誤設成讀取/寫入權限，而不是唯讀權限。」

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吉奧利還說，初步調查顯示，埃萊茲與安全支付系統的所有互動，都是在監督下發生的，「沒有發生任何未經授權的行為」。

埃萊茲透過財政部的筆記型電腦獲得存取權，引發批評川普政府的人不滿，並憂心美國人的個資安全。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140212

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#馬斯克
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#財政部
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