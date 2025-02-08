美國聯邦法官下令 阻馬斯克效率部取得財政部資料

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國聯邦法官今天一早下達裁定，阻止億萬富翁馬斯克執掌的政府效率部（DOGE）取得財政部的紀錄。這些紀錄包含數以百萬計美國人的社會安全碼與銀行帳號等敏感個資。

法新社報導，聯邦地區法院法官恩格邁爾（Paul A. Engelmayer）下令，限制向「所有政治任命者、特別政府僱員和非財政部的政府僱員」，授予取得財政部支付系統和其他資料的權限。

另據美聯社報導，恩格邁爾在19名民主黨籍檢察長控訴美國總統川普（Donald Trump）後，發布初步禁制令。

這起案件在紐約市聯邦法院提告，指控川普政府允許馬斯克（Elon Musk）團隊存取財政部中央支付系統，違反聯邦法律。

中央支付系統處理退稅、社會安全福利、退伍軍人福利等諸多項目，每年撥付數兆美元，涉及美國人民的大量個人與財務資料。

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由美國前總統歐巴馬（Barack Obam）任命的恩格邁爾還表示，任何被禁止接觸敏感資訊的人，若在1月20後取得資料，必須立即銷毀所有從財政部系統下載的副本。

恩格邁爾並安排於14日舉行聽審會。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140208