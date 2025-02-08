美19州興訟 力阻馬斯克所掌部會取得財政部紀錄

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國19州的民主黨籍州檢察長今天控告總統川普，盼阻止科技大亨馬斯克執掌的政府效率部（DOGE）取得財政部紀錄，內含許多美國人的敏感個人資料，例如社會安全碼與銀行帳號。

美聯社報導，由紐約市聯邦法院提出的這起案件，指控川普政府讓馬斯克（Elon Musk）團隊取得財政部中央支付系統的權限，違反聯邦法律。

中央支付系統處理退稅、社會安全福利、退伍軍人福利等諸多項目，每年撥付數兆美元，內有美國人民的大量個人與財務資料。

白宮沒有立即回應置評請求。

政府效率部成立目的是發現與消除川普政府認為的政府支出浪費。

政府效率部獲得查看財政部紀錄的權限，以及對各政府機構的查驗，使批評者普遍擔憂馬斯克日益增長的權力；支持者則歡迎控制政府龐大支出的概念。

這起訴訟是由紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）辦公室提起，詹樂霞說，政府效率部取得財政部數據的權限將引發安全問題和非法凍結聯邦資金的可能性。

詹樂霞在其辦公室發布的影片中表示：「這個由世界首富領導的非民選組織無權獲取這些資訊，他們明顯尋求這種未經授權的權限，以非法阻止支付數以百萬計美國人所依賴的錢，包括醫療、兒童保健和其他重要計畫的錢。」

民主黨籍的詹樂霞一直是川普主要敵手之一。她說，川普無權將美國民眾的私人資訊洩露給他所選擇的任何人，也不能削減國會核撥的聯邦支付款項。

提起訴訟的還包括亞利桑那州、加州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、伊利諾州、緬因州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、內華達州、紐澤西州、北卡羅來納州、俄勒岡州、羅德島州、佛蒙特州和威斯康辛州。

訴狀指出，政府效率部查看財政部紀錄的權限，可能會干擾國會已核撥的資金，這將超出財政部的法定權限；訴狀還提到，政府效率部的權限違反聯邦行政法與美國憲法的權力分立原則。

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訴狀亦指責財政部長班森特（Scott Bessent）改變長期以來保護敏感個資與財務資訊的政策，允許馬斯克的政府效率部團隊接觸其支付系統。

訴狀指稱此一決定未考慮保護這類數據的法律義務，也忽視聯邦資金收受者的隱私期望，包括各州、退伍軍人、退休人員和納稅人。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140208