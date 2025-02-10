川普矛頭指向五角大廈 要馬斯克徹查詐欺濫用

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天說，他期望執掌政府效率部（DOGE）的科技大亨馬斯克（Elon Musk）在審計國防部的過程中找到數以千億美元計的詐欺和濫用。

路透社報導，川普接受福斯新聞頻道（Fox News）主播拜爾（Bret Baier）訪問時說：「我很快就會告訴他，大概在24小時內，要他去查教育部…然後我要查軍方。來查查軍方吧。」這段訪談摘錄於今早播出。

國防部是美國最大的聯邦部會，每年預算近1兆美元。去年12月，時任總統拜登簽署2025年度國防授權法（NDAA），規模達8950億美元。

川普說：「我們會找到數十億、數千億美元的詐欺和濫用。」

被白宮視為特別政府雇員的馬斯克獲川普任命，負責刪減美國聯邦人力規模。在這項行動中，馬斯克的助手企圖在各個政府部會中取得電腦系統的機密資訊權限。

批評人士說，這些作為可能違法，有暴露機密資訊的風險，且實際上在未獲國會同意的情況下破壞整個部會。

國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）今天接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時說，國防部的造船流程可能是政府效率部特別感興趣的部分，他認為五角大廈整體上充滿不必要的多餘開支。

瓦爾茲說：「看起來那裡的一切都花太多錢，花太多時間，軍人得到的卻太少…我們真的需要商界領袖進入內部徹底改革五角大廈的採購流程。」

他還說：「造船部分有一堆東西要查，根本一團亂。」

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不分黨派的政界領袖長期批評五角大廈浪費又沒效率。但在野的民主黨人和公務員組織認為，政府效率部缺乏重整五角大廈的專業，其行動也可能暴露機密計畫。

馬斯克旗下各家公司也與五角大廈簽有大型合約，存在嚴重利益衝突疑慮。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140210