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意圖激怒川普？ 時代雜誌封面刊馬斯克坐總統辦公桌

2025/2/9 21:51（2/9 22:01 更新）
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「時代雜誌」最新一期封面為全球首富馬斯克。（圖取自x.com/TIME）
「時代雜誌」最新一期封面為全球首富馬斯克。（圖取自x.com/TIME）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）最新一期「時代雜誌」封面可見全球首富馬斯克手拿咖啡，坐在美國白宮橢圓形辦公室的「堅毅書桌」（Resolute desk）後，背後則是美國國旗與總統旗幟。CNN直指這個封面設計充滿挑釁意味，可能意圖激怒川普。

「時代雜誌」（TIME）以深具歷史意義的封面聞名。最新一期雜誌出版之際，適逢川普賦予馬斯克（Elon Musk）與政府效率部（DOGE）巨大權力，以裁減聯邦政府公務員。

時代雜誌報導寫道：「截至目前，馬斯克似乎只需要對川普總統負責。川普向他的競選大金主（馬斯克）提供完整授權，以確保政府運作符合他的計畫。」

這是近月來馬斯克第2度出現在這份雜誌的封面。去年11月，馬斯克曾以「公民馬斯克」之名登上封面，雜誌還搭配專題報導，稱這位億萬富翁是美國總統大選中的「造王者」（kingmaker）。這2期雜誌封面似乎都暗示馬斯克才是實質掌權者。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，時代雜誌很清楚此舉可能激怒川普，因為眾所周知，川普是該雜誌的粉絲，而且並不樂於分享權力。或許這就是報導想要傳達的重點，但時代雜誌並未回覆關於其封面設計是否有意激怒川普的置評請求。

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本月8日，川普被問及他對最新一期時代雜誌封面的看法時，他開玩笑的回答：「時代雜誌還沒倒閉嗎？我連這個都搞不清楚。」

實際上，川普曾公開表達對這本指標性雜誌的敬意，對川普來說，它象徵權力和特權。川普也曾2度獲選為時代雜誌「年度風雲人物」，最近一次是在2024年。（譯者：施施/核稿：陳正健）1140209

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