路透：馬斯克團隊撤銷部分人事局官員人資權限

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）兩名美國聯邦人事管理局官員透露，在科技大亨馬斯克（Elon Musk）手下負責人事管理局運作的助手，已撤銷一些公務員使用部分電腦系統的權限。

路透社報導，美國總統川普自11天前就任總統後，即著手大幅改造政府，首先解聘和邊緣化數百名公職人員，以裁減官僚體系，安插更多忠誠者。

馬斯克身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長及社群平台X老闆，又獲川普指定負責裁減有220萬人的政府文職人力，他迅速採取行動，在人事管理局（Office of Personnel Management）安插自己人。

兩名擔心遭報復而選擇不具名的官員告訴路透社，人事管理局一些高階人員進入部分資料系統的權限遭撤銷。

不願具名的官員說，這些系統包括名為「企業人力資源整合」（Enterprise Human Resources Integration）的廣大資料庫，內容包含出生日期、社會安全碼、工作評比、住家地址、薪級和年資。

其中一名官員說：「我們看不出來他們要用電腦和資料系統做什麼…這令人憂心忡忡。沒人監督。這真的會引發網路安全和駭客入侵的後果。」

受影響的官員仍可登入並使用電子郵件等功能，但再也看不到涵蓋聯邦人力各方面的大型資料庫。

馬斯克、人事管理局和白宮都暫未答覆相關詢問。

人事管理局發送的備忘錄省去官樣文章，鼓勵公職人員考慮政府提供的遣散費，辭職後去「夢想之地」度假。

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密西根大學福特公共政策學院（Ford School of Public Policy）教授莫尼罕（Don Moynihan）說，人事管理局這些內部行動，引發對川普與馬斯克如何看待這所機構的擔憂，以及擔心國會監督不到這裡。

莫尼罕說：「這讓馬斯克圈子外的所有人事管理局人員更難知道發生何事。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140201