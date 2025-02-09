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華郵：馬斯克拿政府數據餵AI 目標是機器取代人力

2025/2/9 23:19
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普重返白宮後，億萬富豪馬斯克帶領政府效率部大刀闊斧縮減聯邦政府規模。華盛頓郵報指出，馬斯克率領一小批心腹著手掌控並自動化政府機構職能，目標就是用機器取代人力。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，馬斯克（Elon Musk）在華府的「閃電戰」顯示，其願景是建立一個規模更小、實力更弱的政府。

政府效率部（DOGE）目的就是削減龐大的聯邦官僚機構，縮減到20多年來都未見過的規模，並進而減少對私人企業的監管，但更能迅速回應總統指示。

在不到3週的時間裡，政府效率部以相同手法接連用在各個聯邦機構，包括在領導階層中安插忠誠派人士、蒐集敏感機密的內部資料，以及掌控各部會金流等作法。

馬斯克的最終目標就是透過法律或其他手段，消除跟川普政府意識形態不一致的工作和計畫。

華郵報導提到，為取代現有公務體系，馬斯克的盟友正尋找相應技術。

政府效率部員工一直持續把大量政府紀錄和資料庫輸入人工智慧（AI）工具，企圖找出不需要的聯邦計畫，並確定哪些工作可被AI、機器學習工具或機器人取代。

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根據熟悉內情的消息人士，這些行動在聯邦總務署（GSA）尤為激烈，政府效率部員工告訴管理階層，他們計劃將大多數工作自動化。

華郵引述一位密切關注政府效率部活動的美國官員說法，該部門「終極目標是用機器取代人類勞動力，一切可以機器自動化的東西都會落實」。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞、陳正健）1140209

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