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川普瘦身聯邦政府 凡願離職公務員給8個月遣散費

2025/1/29 13:43
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普今天公布就任迄今最激進的改造政府措施，也就是給與大多數的聯邦雇員離職選項，凡願意捲舖蓋走人的就可領8個月遣散費。

法新社報導，川普發布上述措施看來是受到馬斯克（Elon Musk）的啟發，這位億萬富豪對於他的企業就是採取不妥協管理，在此之前，川普曾下令試圖凍結聯邦資金，招致反對者抨擊違憲。

一名高階政府官員告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），白宮預估5%至10%的聯邦雇員將離職，並且可撙節1000億美元（約新台幣3兆2845億元）。

這封寄發給公務員的電郵相似於2022年底馬斯克接手推特（Twitter）時發給員工的一則訊息，也就是要求他們以電郵回復是否願意留在推特，之後更名為X。

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斥資逾2億7000萬美元幫助川普和其他共和黨人勝選的馬斯克，獲任命執掌新成立、致力於大規模撙節聯邦開支的政府效率部。

願意接受離職條件的聯邦雇員被要求今天以電郵回復，並且在回函電郵的正文註明「辭職」字樣。（譯者：曹宇帆/核稿：徐睿承）1140129

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