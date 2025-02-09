紐約郵報：川普稱與蒲亭通話 討論結束俄烏戰爭

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）「紐約郵報」今晚報導，美國總統川普表示，他已與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話，討論結束烏克蘭戰爭。

川普告訴紐約郵報：「他（蒲亭）希望看到不再有人在戰場上死去。」

克里姆林宮和白宮皆未立即回應路透社在辦公時間外的置評請求。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）一月下旬表示，蒲亭已準備好與川普通話，莫斯科正在等待華府表明也已做好準備的回音。

川普昨天表示，他可能會在下週會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），討論結束戰爭一事。

這場戰爭始於俄羅斯全面入侵烏克蘭，即將於2月24日滿3年。

川普告訴紐約郵報，他「與蒲亭一直保持著良好關係」，而他已有結束戰爭的具體計畫。但川普未透露更多細節。

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川普說：「我希望一切能快點（結束）。每天都有人死去。在烏克蘭的這場戰爭非常糟糕。我想結束這該死的戰爭。」

根據路透社，川普昨天在空軍一號（Air Force One）上接受訪問時，被問及雙方領袖通話了多少次，川普表示他「最好還是別說」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140209