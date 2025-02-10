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川普裁減聯邦政府 下一目標鎖定教育部

2025/2/10 12:36（2/10 12:56 更新）
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美國教育部辦公大樓。（美聯社）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普大力整頓聯邦政府，最新目標是教育部。保守派人士認為美國教育早該由地方掌控；反對者則擔心，關閉教育部將不利於身心障礙和低收入戶學生。

川普任命科技大亨馬斯克（Elon Musk）執掌政府效率部（DOGE），負責刪減政府人力與花費。法新社報導，川普認為教育部無用又浪費，且被一些極端左翼分子控制；他在今天播出的福斯新聞（Fox News）訪談中說，他將命令馬斯克接下來把目光轉向教育部。

川普稍早指示他提名的教育部長人選麥馬洪（Linda McMahon）「讓自己失業」。聯邦參議院確認麥馬洪人事案的聽證會將於本月13日舉行。

在野的民主黨籍政治人物、教師工會和許多學生家長紛紛指稱川普關閉教育部的計畫是打擊公共教育。

保守派團體則樂見這項計畫，他們認為早該這麼做，好讓地方掌控美國教育。但他們也承認，要逐步關閉龐大的教育部並非易事。

美國全國教育協會（National Education Association）主席普林格爾（Becky Pringle）說，關閉教育部將對身心障礙、低收入戶學生和其他境況不佳的孩子造成毀滅性結果。

傳統上，美國聯邦政府在教育領域發揮的作用有限。全國教育協會數據顯示，美國中小學經費僅約13%來自聯邦政府，其餘由各州和地方社區提供。

但聯邦資金對低收入學校和有特殊需求的學生來說極為重要。

此外，聯邦政府在執行學生的重要民權保障上也很關鍵，例如1954年最高法院裁定終結公立學校的種族隔離措施，以及1990年聯邦法律保障身心障礙學生擁有受教育的機會。

保守派智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）教育政策負責人柏克（Lindsey Burke）讚賞川普裁撤教育部的計畫，認為教育部未能提升學術標準，美國學生仍落後於其他國家的同齡人。

柏克認為教育相關事務應由地方層級決定，她說：「南卡羅來納州的孩子和加州的孩子不一樣對吧？我要說的是，這是美國，一個遼闊又多元的國家…把錢交給那些不知道這些孩子叫什麼名字，也不知道他們有什麼心願、夢想或抱負的遙遠聯邦官僚，對那些家庭來說沒有幫助。」

然而，關閉教育部可能沒這麼容易。依法，須經國會採取行動才能關閉教育部，而多數專家認為川普缺乏足夠票數這麼做。

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但自由派智庫「新美國」（New America）教育政策負責人卡瑞（Kevin Carey）擔心政府正處於「不受法律支配的奇怪境界」，且不會猶豫以某種方式瓦解教育部。

他告訴法新社：「我認為問題不是『國會是否將廢除教育部』。國會不會這麼做。問題在於『川普是否會逕自摧毀教育部』。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140210

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