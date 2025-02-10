美國安顧問：USAID任務計畫 不符合「抗中」戰略利益

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）白宮國家安全顧問瓦爾茲今天表示，他力挺政府效率部（DOGE）出手整頓援外機構美國國際開發總署（USAID），並表示該機構的任務與計畫不符合「抗中」等戰略利益或總統願景。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，瓦爾茲（Mike Waltz）今天接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問，主持人維爾克（Kristen Welker）詢問他關於美國國際開發總署資金遭凍結一事。

瓦爾茲表示：「首先，這些任務和計畫往往與美國戰略利益不相符，例如對抗中國影響力。老實說，他們做的其他許多事情，並不符合（美國）戰略利益或總統願景。」

他指出：「其次，從大型承包商、分包商再到當地承包商，真正用在需要受幫助者的資金寥寥無幾，這些資源並未妥善運用。」

曾任美國聯邦眾議員的瓦爾茲稱USAID預算「嚴重浮編」，並表示即使不提供對外援助，美國的國際地位依然穩固。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）執掌的政府效率部為縮減聯邦政府支出，已刪減若干部門的資金；USAID的資金遭凍結後基本上形同停擺。

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瓦爾茲還提到馬斯克對國防部的影響力，他稱馬斯克知道國防部支出太多、做的卻不夠。

瓦爾茲說道：「美國人民已經受夠了預算浮編、浪費和舉債，當政府債務利息支出超過1兆美元、甚至高於整體國防預算時，我們確實須借助優秀的思維和商界領袖，徹底改革國防部的採購流程。」（譯者：王嘉語/核稿：洪啓原）1140210