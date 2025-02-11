中國遲未放行特斯拉自駕系統 可能作為與美談判籌碼

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（中央社台北11日電）中國車廠比亞迪近日發表全新的智慧駕駛系統，顯示其版圖持續擴張。相形之下，特斯拉一直未能獲得中國政府首肯，在中國市場發布最新的系統。分析認為，中國可能將特斯拉新系統准許與否，作為和美國談判的籌碼。

華爾街日報報導，比亞迪10日發表全新的智慧駕駛系統「天神之眼」，吸引市場關注，公司股價更是上揚。比亞迪創辦人王傳福表示，相當多的比亞迪汽車在路上行駛，可以藉此收集數據來訓練其AI系統，「如果一輛車的數據是一滴水，那比亞迪則擁有一片海」。

根據統計，比亞迪去年在中國售出370萬輛車，年增37%。

然而，相較於比亞迪在中國智慧駕駛市場不斷擴張版圖，特斯拉（Tesla）的全自動輔助駕駛系統（FSD）在中國面對了監管障礙，中國相關部門一直未同意，以至於系統無法在中國市場發布。

報導指出，隨著電動車在中國的普及，輔助駕駛系統已成為消費者購車的關鍵因素之一。特斯拉曾表示，預計今年中國政府將批准這套系統，但到目前為止，幾乎沒有取得進展。

對特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）來說，在中國推出FSD是將特斯拉從電動汽車製造商升級為一家AI公司。在1月29日的財報電話會議上，他承認FSD在中國推出面臨挑戰。

馬斯克表示，特斯拉面臨兩難，一方面中國政府不允許特斯拉將影片傳輸到國外，用以訓練AI模型；另一方面，美國政府也不允許特斯拉在中國訓練FSD系統。他並沒有詳細說明限制措施，目前特斯拉只能通過網路上的中國街道影片訓練系統。

報導引述知情人士表示，特斯拉的系統尚未獲得中國汽車業主管部門的正式批准。即便特斯拉希望能在上海先向少數的駕駛提供這項系統，也需要獲得上海的批准。

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知情人士認為，考慮到馬斯克與美國總統川普（Donald Trump）關係密切，即使中國政府相信特斯拉的FSD適用性，也可能會將批准FSD視為川普第2任期內，地緣政治博弈的一枚棋子。

上海諮詢公司Automobility的CEO羅素（Bill Russo）分析，如果幫馬斯克一點忙卻沒有得到相對應的回報，這不是一個好的談判策略，「關於中國人，有一點是可以肯定的，他們是談判高手」。（編輯：吳柏緯/邱國強）1140211