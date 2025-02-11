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法新分析：川普關稅戰術恐重塑全球貿易

2025/2/11 13:17（2/11 13:58 更新）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）分析人士指出，美國總統川普擺明拿關稅當武器，盼從移民、毒品走私到貿易等所有問題逼他人讓步，這種做法恐重塑全球貿易常規，甚至迫使各國因風險過高而尋求與美國脫鉤。

川普1月20日就職後，以移民和芬太尼（fentanyl）問題對加拿大、墨西哥貨品課全面關稅，隨後暫緩；然而對中國商品加徵10%關稅如期上路，引來北京對美國液化天然氣、煤、農業機械和其他產品課關稅報復。

川普今天對所有銷美鋼鋁全面課關稅，外界將此舉與他第一任內做法拿來比較。川普第一任內也曾對鋼鋁進口商品課關稅，隨後給予豁免。

法新社認為，川普將關稅視為提高稅收、補救貿易失衡和施壓他國回應美方關切議題的手段。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員歐布思費爾（Maurice Obstfeld）指出，貿易政策不確定性程度「基本上已大幅飆升」。

歐布思費爾告訴法新社，分析圈本可根據經濟變因來預測哪些領域會實施關稅，但若將貿易政策建立在非經濟目標上，可能導致市場陷入混亂。

歐布思費爾警告，川普的戰術恐導致「全球供應鏈收縮」，或各國因風險過高而尋求與美國市場脫鉤。

川普2.0的關稅威脅規模已超過以往。他過去曾對進口鋼鋁全面實施關稅，也對價值數千億美元的中國產品加徵關稅，然而他現在的關稅打擊對象是所有美國夥伴。

美國喬治梅森大學（George Mason University）莫卡特斯中心（Mercatus Center）高級研究員麥克丹尼爾（Christine McDaniel）說：「我認為大家不應對這些關稅措施或關稅威脅感到驚訝。」

麥克丹尼爾指出，川普的立場一向非常明確，即把關稅當重要工具，「在他看來，這既是調整貿易平衡的手段，也是談判工具」。

長年的川普外部顧問摩爾（Stephen Moore）將關稅視為「激發」各國配合美國利益的一種方式，認為加、墨和中國等因關稅所受的經濟風險會比美國高。

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智庫外交關係協會（CFR）貿易政策研究員馬納克（Inu Manak）警告，川普的關稅措施可能會適得其反。

她指出，加拿大人除揚言採取報復性關稅，還出現文化層面的回應，像體育賽事現場播放美國國歌時，人們竟報以噓聲，「這真的有損美國聲譽，我認為這是需長期關切的面向。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1140211

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