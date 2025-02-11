美國對鋼鋁徵25%關稅 紐時：核心目標是中國

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（中央社台北11日電）美國將對從所有國家進口的鋼鋁徵收25%關稅。紐約時報報導，中國直接出口到美國的鋼鋁不多，很多鋼鋁是先出口到墨西哥及加拿大等國，再轉運到美國，美國此次加關稅的核心目標是中國。

美國總統川普（Donald Trump）已簽署行政命令，將對所有進口美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅。紐約時報10日報導，這一舉措針對美國的盟友，但其核心直指美國的長期對手，中國。

報導表示，今年1月美國市場上的前5大鋼鐵供應地，依序是加拿大、巴西、墨西哥、韓國及德國。加拿大也是美國輸入鋁最多的國家，其次是阿拉伯聯合大公國、俄羅斯及中國。

報導指出，美國此前已對從中國進口的鋼鋁徵收不少關稅，目前中國直接向美國出口的鋼鋁數量不多，但由於中國經濟陷入困境，房地產市場崩潰，削弱了國內對鋼鋁的需求，令鋼鋁的出口不斷增加。

報導表示，許多這些低價產品先流向加拿大和墨西哥等國，之後這些國家會將自己很多造價更高的產品出口到美國。

中國其他鋼鋁也出口到越南等開發中國家，越南從中國購買大量鋼的半成品，在國內加工後，再視為越南產品出口到全球。

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中國鋼鋁出口不斷增長，已經令美國的生產商和工會感到不安，美國的鋼價下跌已對鋼鐵業造成傷害。

川普在首個總統任期曾對所有進口鋼鐵徵收25%關稅，對所有進口鋁徵收10%關稅。後來美國豁免對韓國、澳洲、巴西等國的相關關稅，而這些國家限制了出口到美的鋼鐵數量。但川普保留了對中國的關稅。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140211