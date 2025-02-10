美將課徵鋼鋁關稅 鋼鐵公會2情境分析對台影響

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（中央社記者何秀玲台北10日電）美國總統川普將於美東時間10日宣布對進口至美所有鋼鋁製品課徵25%關稅。不過台灣鋼鐵早在川普2018年實施「232條款」被課徵25%關稅至今，鋼鐵公會與部分業者認為，若對所有國家再課25%，對銷美比例高的台廠受影響大，恐「賣不過去」，但發生機率應小。

另一情境是美國對取得免稅額的國家課稅，如此對台灣鋼鐵業者來說，處於一樣利基，則對台有利。

根據台灣鋼鐵公會數據，以近年台灣鋼材銷美出口量和出口金額來看，2019年疫情前出口量為146.6萬噸、金額新台幣923億元；2020年因遭遇疫情，出口量減少為124.7萬噸、金額780億元。2023年邁入後疫情時期則逐步增加，出口量為125.2萬公噸、金額1103億元，2024年出口量159.8萬公噸，金額1173億元。

對於川普宣布將對進口鋼鐵、鋁徵收25%關稅，台灣鋼鐵公會向中央社記者表示，對於課徵規則仍不清楚，尚在密切關注。

台灣鋼鐵公會認為，若僅對原本取得免稅額的國家（日韓歐盟等）額外加收25%關稅，因為台灣和那些國家相比本來就多25%關稅，日韓被課稅後反而與台灣稅率相同，相對有利，若是對銷美所有國家的鋼鐵都課稅，影響有待觀察。

單軋廠燁輝外銷比例高達68%，銷往美國比例高。燁輝向中央社記者表示，原本川普第一次擔任總統時，就簽署232條款，針對進口到美國的鋼鐵課徵25%關稅，實施以來台灣一直都扛此關稅壓力，沒減免過。

燁輝表示，就看明天白宮針對進口產品的課徵關稅細項，如果是對台灣額外再增加25%關稅，「東西恐怕賣不過去，除非還有其他誘因」，但這部分應機率不高；燁輝出口到美國，主要競爭對手有韓國、越南等，越南也告美國反傾銷，以這樣看來，這些措施對燁輝外銷美國有正面幫助。

中鋼表示，中鋼2024年外銷美國鋼品僅9000噸，少於加墨合計的20萬噸。整體而言，美國課徵鋼品關稅對中鋼直接影響較小，影響層面仍需待關稅細節公布與明確後，才能進一步對應。

另對國內下游單軋廠、API油管廠、手工具、汽車零組件、AI伺服器等用鋼產業則有待觀察。

中鋼表示，美國課徵鋼鋁進口關稅，初步評估2種可能，第一種可能是針對所有鋼鋁品不分來源，統一在目前進口基礎上加計25%關稅，得利者將是美國鋼廠與稅務單位；原本2018年起就有被川普徵關稅的進口國，競爭條件將維持不變，且因中鋼銷美數量不多，此情境下對中鋼影響較小。

第二種是原本在「232條款」關稅中取得免稅額度的國家，例如日、韓、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟等經濟體，將當初免稅額度取消或限縮，若這些國家銷美鋼鋁品的關稅被提漲，相對而言有利於台灣業者銷美競爭。不過，川普政府課徵鋼鋁品關稅，也可能是要求他國政府放寬美國其他產業產品，如汽車業進口關稅的方式，進而換取鋼鋁品銷美的免稅額度。

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中鋼指出，面對全球地緣政治新態勢，包括川普重啟加強對各國貿易限制，以及東南亞鋼鐵業產能供過於求，若歐盟後續進一步限縮鋼品免稅進口額度，在外銷地區有限的情況下，可能進一步激化各國鋼廠價格競爭以去化產能，進而加大鋼品外銷至亞洲國家的力道，促使亞洲各國築起鋼品貿易障礙。

主要經營鋼捲、鋼管的中鴻指出，公司銷美國鋼品主要為鋼管，鋼管原本即有課徵關稅，其餘鋼品銷美國少，影響正評估中；條鋼廠豐興僅表示，關稅問題仍難分析，因為沒有具體內容。（編輯：張均懋）1140210