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1月PMI轉為緊縮 中經院示警川普將台灣列課稅目標

2025/2/10 17:43（2/10 18:08 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北10日電）中經院今天發布1月經季節調整後台灣製造業採購經理人指數（PMI）跌至48.7%，中斷連續2個月擴張，轉為緊縮。中經院院長連賢明提醒，美國總統川普多次點名台灣半導體產業，必須正視川普已將台灣及半導體產業列為課稅目標。

中經院指出，1月除了農曆春節的季節性因素影響，企業觀望川普關稅政策、審慎調節庫存等因素，季調後新增訂單與生產呈現緊縮，使得經季節調整後的PMI下跌2.1個百分點，降至48.7%。

儘管1月製造業未來6個月展望指數中斷連續4個月緊縮，轉為擴張，指數攀升5.6個百分點至51.7%。中經院提醒，川普發表關稅言論的時間點落在農曆年後，此時多數廠商已完成問卷，因此這次調查資料中，廠商未來展望並沒有反映川普言論的影響。

連賢明表示，根據川普最新發言，將對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品加徵關稅，不過台灣鋼材外銷份額不大，目前影響有限，相較於鋼鋁關稅，台灣更需要擔心的是，過去一年，台美貿易逆差逾600億美元，年成長超過50%，川普會不會用貿易逆差，對台灣、特別是半導體產業，祭出關稅，這是更需要擔心的事。

連賢明表示，川普的關稅政策對台灣有兩大意義，一是不確定性增加，現在廠商都在盤點供應鏈是否需要調整，第二，川普多次點名台灣半導體產業，顯然對台美貿易逆差相當不滿，大家必須認知到，川普已經把台灣及晶片產業列為課稅目標，並以此為前提，思考台灣要如何與美溝通。

至於中經院如何評估關稅政策對台灣影響，連賢明表示，中經院密切關注相關訊息，但目前缺乏政策細節，是對高階晶片還是所有晶片課稅、對中間財還是成品，這些都會有落差，假設對中間財課稅，對台灣影響就很大。

不過連賢明補充，台灣賣最多的對象是美國公司，加徵關稅可能導致美國公司產品售價上升，似乎不符合台美利益，還是須等細節出爐才能評估，「不同課稅方式，差別會非常大」。

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中央研究院經濟所研究員簡錦漢認為，川普揚言課徵100%關稅，「非常可能是談判籌碼」，希望台灣半導體業者多去美國投資。

中經院今天同步公布1月未經季節調整的非製造業NMI，連續27個月擴張，不過受農曆年假期工作天數較少、1月股市波動劇烈，以及部分國內住宿餐飲、零售業年前銷售不如預期等因素影響，指數回跌1.5個百分點至55.0%，而商業活動與新增訂單指數也雙雙下跌。（編輯：張均懋）1140210

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