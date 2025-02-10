郭智輝：川普重視能源AI 經濟部因勢利導應對關稅戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北10日電）美國總統川普近日將宣布對各國對等關稅措施，市場預測包括台灣等貿易夥伴。經濟部長郭智輝分析，現在美國重視能源、AI兩命題，經濟部會因勢利導、因地制宜，根據最終美國決策與政府談判團隊結論推動相關工作。

因應川普關稅逆襲，經濟部已規劃由主掌貿易業務的次長江文若，於11日率團赴華府與川普團隊溝通，主要工作在搜集訊息，並推演各種情境，提供資訊給國家談判單位參考。

郭智輝今天接受網路節目「筱君台灣PLUS」主持人廖筱君專訪表示，未來需不斷與美國溝通，讓其清楚兩國為互補關係。郭智輝指出，現在美國較重視兩命題，首先是能源，美國不太支持綠能、但支持核能。至於台灣是否跟進，郭智輝說明，每一政府都會朝對國家發展最有利方向、走自己的路。

第二，美國致力發展AI，因AI對未來科技影響重大，但現在美國只領先中國3到6個月，其中，AI晶片供給取得是最重要關鍵，這也是為何美國希望百分百控制台灣AI晶片，以抑止中國AI發展，不讓最好晶片流入中國。

郭智輝談及，最近DeepSeek用軟體就可達到ChatGPT效果，其實對台灣最有利，因大家發現做大語言模型不需高成本，基礎就在半導體，又是台灣強勢。

針對美國可能對台灣半導體產品課100%關稅，郭智輝提到，這應非川普所說，僅為大家所推測，美國若課高關稅其實對自身不利，台灣到美國晶片只占出口4.5%，金額約74億美元，談判團隊都有掌握，無論未來發展如何，他強調美國和台灣在AI、半導體都是共同體。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，有現場來賓問及台灣可如何參考日本應對美國例子，並回答川普所出的5張考卷，包含付錢、增加軍費；加大對美國投資；購買美國貨；排中，意即不能協助中國洗產地；認同川普政策。

郭智輝表示，日本是計畫投資至1兆美元，實際約2000億美元，當中包含軟銀1000億美元，以及日本製鐵公司（Nippon Steel）本要併購美國鋼鐵公司（US Steel），川普建議改為投資，再加上採購油等，上述都能提供政府談判團隊充分參考，經濟部會因勢利導、因地制宜，根據談判結論執行相關工作。（編輯：張若瑤）1140210