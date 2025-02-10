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美國若祭關稅 法國警告恐害己、德國稱1小時內回應

2025/2/10 17:56
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）法國總統馬克宏在電視專訪中說，美國若對歐洲加徵關稅，將導致美國通膨惡化，並矢言與美國總統川普正面交鋒。德國總理蕭茲指出，歐洲已準備好在「1小時內」因應這類措施。

綜合法新社和路透社報導，川普（Donald Trump）對美國貿易夥伴加拿大、墨西哥及中國課徵或加徵關稅的措施生效後，一再揚言對歐盟加徵關稅。馬克宏（Emmanuel Macron）在美國有線電視新聞網（CNN）今天播出的專訪中說，歐盟不應成為美國的「首要目標」。

他以英語說道：「歐洲聯盟（EU）是你們的首要問題嗎？不是，我不這麼認為。你們的首要問題是中國，所以你們應該聚於這個首要問題。」

馬克宏警告說，基於歐美雙方經濟關係緊密，關稅不只將會衝擊歐洲經濟，還會波及美國，「你們（美國）若對許多產業加徵關稅，將推升成本並在美國引發通膨。這真的是美國人民想要的嗎？我不敢肯定」。

馬克宏被詢及是否願意與川普在關稅議題「正面交鋒」時，他回答說：「我早就做過了，而且我還會再做一次。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與保守派競爭對手梅爾茨（Friedrich Merz）進行選前辯論會時指出，若美國對歐盟加徵關稅，歐洲已準備好在「1小時內」做出回應。

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主持人詢問歐盟是否已備妥「報復清單」因應美國關稅措施，民調落後梅爾茨的蕭茲答道：「是的…歐盟可以在1小時內採取行動。」

川普今天表示，將在現有金屬關稅上，另對所有輸美鋼材和鋁材加徵25%新關稅。歐盟對此表示，「尚未收到」任何關於額外關稅的官方通知，強調不會對任何缺乏細節或書面說明的一般消息做出回應。（譯者：張茗喧/核稿：洪啓原）1140210

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