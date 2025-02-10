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川普擬課徵鋼鋁關稅 經部助台廠掌握美國以外市場

2025/2/10 17:15（2/10 18:08 更新）
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（中央社記者曾智怡台北10日電）美國總統川普將宣布對輸美鋼製品課25%關稅。經濟部長郭智輝表示，隨著加薩走廊停火，扣件等產品將為戰後復建國家所需，市場不會只有美國，經濟部工作即在於幫助台廠快速了解市場變動，以維持海外競爭力。

川普今年1月就職後，美國除已先後對哥倫比亞、加拿大、墨西哥與中國，加徵10%至25%不等的關稅，明天將宣布對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，下週也將宣布其他對等關稅措施，市場預測可能目標包括台灣等貿易夥伴。

經濟部已規劃由主掌貿易業務的次長江文若，於11日率團赴華府與川普團隊溝通，盼能取得好結果。

郭智輝今天接受網路節目「筱君台灣PLUS」主持人廖筱君專訪表示，赴美談判非經濟部主要工作，政府有專門機構負責與各國談判關稅等事宜，「經濟部不會越俎代庖」，但總希望能搜集訊息並推演各種情境，更精準提供給OTN等談判單位判斷，替台灣產業爭取競爭力。

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他指出，川普已預告將對輸出至美國的鋼鐵和鋁製品課徵關稅，但今天鋼鐵股仍大漲，台灣面對的是全球市場，未來扣件等為戰後復建國家最需要產品，包含俄烏戰爭可能結束、加薩走廊停火，代表非僅美國有需求。隨著世界持續改變，經濟部的工作即是讓業者快速了解市場變動，協助海外企業維持高度競爭力。

至於具體作法，郭智輝說，包含透過外貿協會、工研院駐點，幫助國內廠商當地狀況，也會和智庫、管理單位、市場快速整合，提供國內業者或公協會參考資訊。（編輯：林克倫）1140210

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