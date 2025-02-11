加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感季最小死亡個案 未滿10歲童未打疫苗 併發壞死性腦病變
首頁 / 產經
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.01/300
首頁 / 產經

川普課鋼鋁關稅 中鋼董事長：與他國齊頭有利銷美

2025/2/11 17:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北11日電）美國白宮發布，對加拿大、墨西哥、日韓、歐盟等232關稅豁免國家被恢復課稅25%，3月起生效。中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智表示，原本日韓、加墨等8個國有免稅額，如今立場一致，對台灣銷美比較有利。

另外，黃建智今天向中央社記者表示，美國開始課稅後，「美國鋼價一定會起來」，美國總統川普今年1月上任後，美國熱軋從每公噸767美元漲到現在約837美元，未來到1000美元都可能，台灣進口美國應有利。

不過他也認為，這些原本免稅國未來被課稅後，將可能轉移陣地，回流至亞洲或歐洲地區，以低價轉銷，台灣可能將再度面對競爭，後續影響還需再觀察。距離課稅也還有一個月時間，美國是否會與這些原豁免國再談判也有變數，同樣還需再觀察。

單軋廠燁輝外銷67%中有一半是銷美，比重高。燁輝主管表示，美國這次課稅對象為之前被豁免的國家，那台灣就與之齊頭；以往美國進口鋼材大宗國為加拿大和墨西哥，美國此次課稅，很明顯是針對貿易逆差最大的國家。

燁輝主管表示，一旦課稅，美國進口力道減弱，相信美國本土鋼價應會開始反彈上來，這樣進口商有利可圖，對燁輝來說更是有利增加接單和詢單需求。

單軋廠中鴻表示，商品銷美主要為鋼管，其餘為間接銷美，如熱軋鋼捲賣給單軋客戶製成鍍鋅、烤漆底材外銷美國。

中鴻指出，川普已簽署公告，將從美國進口的鋼鋁關稅從10%提高至25%，此措施採各國一致性關稅稅率，對過去有例外及配額協定的國家，如加拿大、巴西、墨西哥和韓國等國形同優惠取消，影響其出口報價。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中鴻表示，過去未享有例外及配額協定國家有利，也打破現行各國鋼鐵產品銷往美國的不公平態勢。中鴻認為，此措施預估有利於台灣鋼鐵產品銷往美國市場，若國內鋼鐵下游業者對美國接單增加，有望帶動國內鋼鐵上游原料出貨，對中鴻也有利。

條鋼廠豐興主管向中央社記者表示，產品幾乎沒有銷美，不過美國提高鋼鐵關稅，會造成美國鋼價上漲，原物料也可能會因此上漲，未來仍需觀察市場反應。（編輯：張均懋）1140211

川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普下令鬆綁反海外貪腐執法 維護美企競爭力
24
更多編輯台推薦新聞：