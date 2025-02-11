美國對鋼鋁徵25%關稅 經部：台廠競爭情勢未改變

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（中央社記者劉千綾台北11日電）美國總統川普宣布將對進口到美國的鋼鋁製品課徵25%關稅。經濟部表示，近年因應中製鋼鐵低價傾銷，國內業者多轉以生產高值化特殊品，全面性課徵關稅並未改變台廠原有的競爭情勢。經部除了密切關注美方政策，也將持續協助業者轉型，並協助反傾銷立案調查。

川普（Donald Trump）10日簽署行政命令，將自3月12日起對進口鋼鋁課徵25%關稅，並取消加拿大、墨西哥、巴西等主要供應國的豁免及免稅配額，進一步推升貿易戰。

經濟部表示，近年因中國製鋼鐵低價競爭，國內業者多轉以生產高值化特殊品為產業利基，美國全面性課徵關稅並未改變台灣廠商原有與他國競爭的情勢。

經濟部表示，日前已與鋼鐵公會、鋼鐵鋁等業者座談，除掌握國際情勢發展外，也會協助業者持續轉型、發展通路，並且密切關注與防止國內業者反映的不合理傾銷議題。

經濟部官員說明，密切關注美國對各國進口到美國的鋼鋁製品的關稅政策，同時，也積極協助中鋼在反傾銷案立案調查中補件，以利後續的貿易調查程序，因應低價進口鋼鐵產品傾銷等問題。

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根據台灣鋼鐵公會數據，以近年台灣鋼材銷美出口量和出口金額來看，2019年疫情前出口量為146.6萬噸、金額新台幣923億元；2020年因遭遇疫情，出口量減少為124.7萬噸、金額780億元，2023年邁入後疫情時期則逐步增加，出口量為125.2萬公噸、金額1103億元，2024年出口量159.8萬公噸，金額1173億元。

此外，台灣鋼鐵公會認為，若僅對原本取得免稅額的國家（日韓歐盟等）額外加收25%關稅，因為台灣和那些國家相比本來就多25%關稅，日韓被課稅後反而與台灣稅率相同，相對有利，若是對銷美所有國家的鋼鐵都課稅，影響有待觀察。（編輯：張均懋）1140211