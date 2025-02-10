川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他明天將宣布對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，包括從加拿大和墨西哥進口，而且下週也將宣布其他關稅措施。

美聯社報導，他今天從佛羅里達州前往路易斯安那州紐奧良市（New Orleans）出席職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）途中，在空軍一號（Air Force One）上說：「進入美國的任何鋼鐵將課徵25%關稅。」

在被問到鋁製品時，他又補充說：「鋁也是。」

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川普同時再次確認，他「可能於星期二或星期三（11日或12日）」宣布「對等關稅」，意味一旦美國商品遭到任何國家課徵關稅，該國商品也將遭課關稅。

「如果他們收我們130%，我們卻不收他們任何費用，這是行不通的。」（譯者：何宏儒）1140210