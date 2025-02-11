加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
選罷法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
首頁 / 國際
川普2.0
關稅貿易
新聞專題
關稅貿易4/92
首頁 / 國際

川普揚言課關稅 墨西哥首富史林：談判手段

2025/2/11 12:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市10日綜合外電報導）墨西哥首富史林今天表示，美國總統川普針對墨西哥的關稅威脅為談判手段，不太可能成真。

法新社報導，墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）在記者會中表示，「我們已看到關稅是談判」手段。

川普本月1日宣布對自墨輸美的商品徵收25%關稅，並指控墨西哥在擋下非法移民和類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）走私這兩方面做得不夠。

數日後，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）承諾在兩國邊境增派1萬名兵力之後，共和黨籍的川普同意加徵關稅措施延後1個月執行。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

史林表示，川普不太可能在3月實施關稅，因為墨西哥政府正在配合華府。他說：「我不覺得總統（川普）會在30天後改變主意。」

富比世（Forbes）數據顯示家族總資產高達790億美元（約新台幣2.6兆元）的史林進一步說，川普和薛恩鮑姆「正在兌現他們電話中的協議」。（實習編譯：陳碧嬅/核稿：蔡佳敏）1140211

#川普
#共和黨籍
#芬太尼
#富比世
#薛恩鮑姆
#川普關稅
#史林
川普
五角大廈停招跨性別者 中止軍人性別轉換治療法新分析：川普關稅戰術恐重塑全球貿易
薛恩鮑姆
川普上任不到3週 墨西哥接收逾1萬被美國驅逐移民川普暫緩加徵關稅 墨西哥兌現承諾布兵邊境
關稅貿易
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
回應川普關稅威脅 印尼：加入金磚無意「去美元化」
107
更多編輯台推薦新聞：