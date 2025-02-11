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川普稱上任後曾與習近平通話 未透露細節

2025/2/11 09:34（2/11 09:43 更新）
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圖為川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
圖為川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普表示，他1月20日宣誓就職之後曾與中國國家主席習近平通過話，但未提供兩人對話的主題細節。

川普是在福斯新聞（Fox News）今天播出的專訪中做出上述評論。

當被問及他自就職以來是否曾與習近平通過話，他說：「有…我與他說過話，也與他的人通過話。」

他還說：「我們有很好的私交。」

川普並未提供他與習近平通話的確切時間點，也沒說明兩人討論的內容。

路透社報導，川普上週曾表示，他不急著與習近平通話來化解美中這世界兩大經濟體之間的新一輪貿易戰。

針對川普在福斯新聞專訪內容，白宮和中國外交部均未立即回應置評請求。

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川普1月重返白宮前不久曾與習近平通話，討論TikTok、貿易和台灣等議題。

中國上週對美國部分進口商品加徵關稅，並將Alphabet的谷歌（Google）等多家企業列入不可靠實體清單，藉此因應川普在對中商品的既有關稅基礎上再全面加徵10%關稅。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140211

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