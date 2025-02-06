美國關閉援外機構 反對者憂中國趁虛而入

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（中央社台北6日電）川普政府日前宣布關閉美國國際開發總署（USAID），反對這項政策的人憂心，援助項目的資金遭凍結，可能會讓中國和俄羅斯等國「乘虛而入」。另有專家指出，北京的經濟困境和理念，可能會限制其填補空缺的能力。

美國總統川普大刀整肅USAID，掌政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）日前更表示USAID「不堪整頓」，正關閉USAID。

據美國之音（VOA），川普政府的這項決定受到不少國際關係專家以及政治對手的批評，認為將會給中國機會趁虛而入。

報導指出，美國聯邦參議員昆斯（Chris Coons）近日發表於「華盛頓郵報」的一篇評論中表示，當美國從這些國家撤出時，就會產生空白，「中國和我們的對手將會填補這些空白。中國已經在許多國家投入了數兆美元，因為他們有意將這些國家拉入其勢力範圍」。

美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻分析，中國不會參與USAID在公民社會、政治參與、政黨和少數群體權益方面的項目，但中國確實對於最低度開發國家的醫療團隊、建設和獎學金計畫有興趣。

也有分析稱，美國如果決定不再為部分援助專案提供資金，的確會留下空白，而填補這個空白的國家無疑會獲得被援助國的好感。

報導指出，USAID近年來將抗衡中國的影響力作為工作成就之一，強調藉由和美國其他部門、私營企業、澳洲、印度、日本、韓國、台灣等「志同道合」的政府合作，反制「來自中國共產黨的惡意影響力」。

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不過，喬治華盛頓大學的政治科學及國際關係副教授巴拉（Steven Balla）指出，中國會趁虛而入的這件事確實令人擔心，但也要注意，北京對外援助的能力將在一定程度上受到其國內各類問題的限制，例如青年失業問題，房地產泡沫等，「中國有自己的國內困難需要應對，這可能會使習近平政府難以因美國的撤退而積極擴展到世界上的新地區」。

此外有倡議人士擔心，由於中國政府的威權性質和對利潤回報的重視，即便美國從一些援助項目上退出，中國也不見得會介入，將會導致某些領域的資金匱乏問題持續，無從填補，導致部分項目運作受到影響，例如「非洲有不少環境保護方面的組織，資金來源都與美國的外援有關，這勢必將對他們的運作造成困難」。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1140206