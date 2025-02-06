川普關援外機構 員工憤怒愁生計、憂美國失信國際

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（中央社記者石秀娟華盛頓5日專電）美國總統川普正快速裁撤美國國際開發總署，所有執行中的計畫已中斷，多數海內外員工將失業，合作團體因資金告吹解僱職員。該署員工談起經過，除了震驚、憤怒，也憂心美國失去國際信任。

美國國際開發總署（USAID）是全球最大的援外機構，在超過100個國家提供人道救濟與發展援助計畫。美國2023財政年度向全球提供720億美元（約新台幣2兆3600億元）的援助，占聯合國2024年追蹤之所有人道援助的42%。

根據國際調研機構Statista的統計，2023年美國對全球提供的援助，遠高於歐盟、德國兩大援助者提供的援助總和。

員工週一要上班才發現被取消工作權限

川普（Donald Trump）決定關掉全球有1萬多名員工的美國國際開發總署，擬將其併入國務院。他任命執掌「政府效率部」的馬斯克（Elon Musk）已要求員工放假、並限時召回海外員工，預計6日公布能留下來的人數，預期不會太多。

「自從（川普）就職後，我們就一直感受到威脅、可能被報復，令人害怕。上週政府效率部的人進來辦公室後，事情進展非常快。之前就有聽說USAID是新政府策略性針對的單位」。一名在USAID處理公衛計畫的P姓匿名員工說。

這名員工5日告訴中央社，她3日早上起來準備去上班，才發現她已經失去所有進辦公室、使用電腦系統的權限。後來她打開電腦，發現她收到一個警告，告訴她不要去辦公室。和許多人一樣，她也是2日晚上被取消權限。

「這是無法容忍的。我的工作是經國會授權的，預算也是國會撥款，這真是無法容忍，而且完全非法。我希望全世界都知道這裡發生什麼事，我們美國人不希望這樣的事情發生，這是一場非法的接管，我們非常、非常害怕。」

她說不方便具名或露臉，「聽說川普政府有派人在這拍照，他們會使用面部識別軟體鑑別，把我們列入未來禁止在任何聯邦機構工作的黑名單」。

海外將臨盆員工被要求96小時內回國

她幾年前從其他聯邦機關轉到美國國際開發總署，因為她深感預防全球疾病極為重要。成為聯邦機構員工8年，她說，「我從沒見過這種情況」。

她說，有很多美國國際開發總署的員工都是一輩子奉獻於此，他們可以有更好收入的工作機會，但選擇公共服務。也有夫妻都是員工，兩人將同時失去收入。

更令P姓員工不可置信的是，一名在海外的員工懷孕38週、下週將臨盆，竟然被「政府效率部」要求在96小時內回國，否則將派軍隊去將她撤離，「這真的太離譜了，完全沒有同情心，就像把大錘子直接朝你砸過來」。

P姓員工帶著帽子、口罩參加5日在國會山莊附近的抗議。抗議由民主黨國會議員、非政府組織發起，有許多美國國際開發總署的前任、現任員工與美國國際開發總署有承攬關係的團體參加。許多人可能因同樣考量，也都戴著口罩。

很多人無法吃睡 驚慌失措對未來茫然

同樣在美國國際開發總署負責公衛議題的唐納（Donna）說，她原本是護士，在醫院上班，7個多月前搬到華府，就是為了在USAID工作。

「看到全球各地不斷發生人道危機，我認為USAID的工作非常重要。近年來看到USAID特別強調在地化、鼓勵全球各地人們參與健康照護的地方賦權，正是我可以貢獻的地方。全世界也只有美國有這麼多資源，可以做這些事。」

唐納說，這幾天與海外計畫的夥伴聯絡，很多人都因USAID要被裁撤而受極大打擊。「很多人睡不著，吃不下，有些人驚慌失措，大家都不知道接下來會發生什麼。在許多層面的影響都是毀滅性，無論是心理上、精神上、還是財務上」。

莎拉（Sara）則是在一個國際人道救援組織工作的員工，該組織承攬美國國際開發總署的計畫，在中東、非洲地區提供援助，她也因此曾在伊拉克、加薩走廊、蘇丹工作。因美國國際開發總署中斷計畫，莎拉和同事也都被迫放無薪假。

莎拉說，她是古巴裔移民，大約30多年前來到美國，「我剛來到這個國家的時候，曾接受援助。我看到別人如何幫助我，也希望自己能夠同樣的事。而且，我對成為美國公民非常自豪，希望能把這份驕傲分享給全世界」。

已經在該國際組織工作15年的莎拉說，「我不知道將來要做什麼。很多和我們一樣的非政府組織都得裁員，大家都感到極度沮喪和難過」。

USAID預算不到聯邦預算1% 美國外援縮手引信任危機

美國國際開發總署年度預算佔聯邦政府總預算不到1%。川普政府以節省政府開支為名關閉美國國際開發總署，讓很多人不解，也懷疑其背後的目的與用意。

群眾中，有許多手持的自製標語都表示出裁撤美國國際開發總署可能讓中國得利的憂心。有海報寫著：「沒有海外援助，等於中國優先、美國最後」（No Foreign Assistance = China First, America Last）。

P姓員工說，美國國際開發總署很多工作都是為了應對中國在全球擴張的影響力，尤其中國「一帶一路」的倡議，讓很多國家陷入債務陷阱。馬斯克在中國有很重的商業利益，減少USAID在全球的地位，有利馬斯克增進他與中國的關係。

P姓員工與一群同事拿著標語寫著：「CHINAID，你有在徵人嗎？」諷刺美國國際開發總署關門後，結果只會讓中國叫好。

對於美國國際開發總署裁撤會如何影響全世界的觀感，唐納說，「我認為我們不再會被視為可信賴的夥伴了。美國是全世界最大的援外國家，失去美國的金援，我不知道這些國家的非政府組織怎麼辦」，這是最令大家害怕的地方。

莎拉也說，過去與美國國際開發總署合作的團體都相信美國的援助、相信美國政府，如今很多人會改變對美國的觀感，不再信任美國。

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曾領導美國國際開發總署的5位前署長，5日也發表聯名聲明指出，「雖然我們曾為不同黨派的總統服務，並投票支持不同的政黨，對所有問題的看法不完全一致，但都同意，USAID和美國的對外援助計畫，對美國利益至關重要」。

他們說，若不維持對外援助、全球參與，不像尊重軍人那樣尊重USAID員工，削弱或摧毀USAID，對任何政黨都沒有好處，對美國人將造成傷害。（編輯：周永捷）1140206

川普政府正裁撤美國國際開發總署，擬將其與國務院合併，民眾接連3天在華府抗議。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年2月6日

華府5日有數百名民眾在國會山莊附近抗議川普政府擬裁撤美國國際開發總署，有許多員工參加抗議活動，也有不少人戴口罩，減少被識別、報復的可能性。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年2月6日