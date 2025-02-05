川普大刀整肅 美援外機構宣布全球員工休假

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國對外援助機構「美國國際開發總署」（USAID）今天宣布，將安排旗下在美國和世界各地的員工進入行政休假狀態，同時也將召回駐海外人員。

美國國際開發總署在官網聲明中表示，休假將於美東時間2月7日午夜前生效，適用對象為「所有美國國際開發總署直接僱用人員，但職掌重要任務、核心領導及特定專案人員則不在此限」。

路透社報導，根據美國國會研究處（CRS）統計，美國國際開發總署員工總數逾1萬人，其中約2/3在海外服務，於60多個國家和地區設有辦事處。

法新社報導，這是美國總統川普（Donald Trump）及其盟友億萬富豪馬斯克（Elon Musk）限縮美國政府規模所採取的激進措施一環，這項舉措撼動華府，並引發民主黨人和人權界的憤怒抗議。

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作為美國外交政策的援助機構，美國國際開發總署在全球約120個國家對衛生和緊急計畫提供資金，包括在世界最赤貧的地區。

在美國與中國等競爭對手角力過程中，美國國際開發總署被視為美國重要的軟實力來源；而馬斯克在中國則擁有廣泛的商業利益。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1140205