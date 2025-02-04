川普擬裁撤援外機構 民主黨議員：等於送禮物給中俄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓3日專電）美國總統川普擬將「美國國際開發總署」併入國務院。10多名民主黨國會議員今天譴責川普和負責這項工作的億萬富豪馬斯克「違法」，批此舉削弱美國在全球的影響力，等於「送禮物」給中國、俄羅斯等對手。

川普（Donald Trump）任命美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）主掌體制外的「政府效率部」（DOGE），以推動大幅刪減聯邦開支的承諾。

馬斯克的首要目標之一是美國國際開發總署（USAID），該署年度預算約428億美元（約新台幣1.4兆），是美國依法成立60多年的獨立機構，在全球有約1萬1000名員工，從事人道救援與發展援助計畫，是全球最大的外援機構。

川普政府快步執行裁撤USAID的計畫。1日有2名美國國際開發總署安全官員因拒絕政府效率部的人進入該署的管制區域，而被停職。員工週末收到通知，位於華府的總部3日關閉。國務卿盧比歐（Marco Rubio）3日也宣布，他接任美國國際開發總署代理署長。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）等多家美國媒體引述消息報導，川普政府近日內將宣布把USAID併入國務院，並大幅刪減USAID的人力。

10多名民主黨國會議員3日在USAID大樓外召開記者會，譴責川普政府「違法」、不顧人道援助計畫，並指這樣做只會讓中國、俄羅斯等美國的對手得利，馬斯克為的也是增加他在中國的商業利益。有許多民眾與非政府組織自製標語聲援。

民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）指出，美國國際開發總署是依美國國會於1961年通過的「外國援助法」（Foreign Assistance Act）設立的機構。

康諾里說，民主黨會盡一切所能，維持USAID的運作，USAID的成立是為了拯救生命，因這是成立目的，「不論是對抗愛滋病、保護中國維吾爾族、協助難民、維持全球糧食安全，USAID在這些領域都發揮重要作用」。

他說，USAID依法存在，想改變USAID就先得改變法律。這是法律議題，國會才有權決定，不是像非經選民選出的馬斯克等寡頭人士可決定。

康諾里並且向馬斯克喊話：「馬斯克，你若想管USAID，讓川普提名你，祝你在參議院有通過提名審查的運氣」。

對於川普日前批評USAID由「偏激瘋子」運作，馬斯克也說該署「不堪整頓」，民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）說，這些都是陰謀論。事實上，「我們必須明確指出，每一天，美國都因為USAID的工作，而變得更安全」。

墨菲說，USAID在全球的工作是試圖解決恐怖主義的根源，USAID也積極應對中國，防止中國壟斷關鍵資源或基礎設施。同時，USAID支持世界各地為自由奮鬥的人們，直到昨天，「仍在烏克蘭東部為英勇的（烏軍）提供柴火」。

民主黨聯邦眾議員貝耶（Don Beyer）說，USAID是美國外交政策的重要支柱，裁撤或縮減規模只會幫了中、俄，他們不計任何代價要削弱美國的全球影響力。

貝耶也說，讓馬斯克主導裁撤USAID的政策「不是巧合」，馬斯克在中國有龐大的商業利益，馬斯克這樣做，「正是在為中國效力」。

民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）也說，USAID是美國外交政策和國家安全政策的重要工具，裁撤USAID就像是給中、俄、伊朗一個「絕佳的禮物」。

身為非洲索馬利亞移民的民主黨眾議員歐瑪（Ilhan Omar）說，她小時候在難民營生活4年，她和她的家人受惠USAID的人道援助計畫，才能活下來。

她說，美國的軍力不會讓世界各地的人喜愛美國，美國只有透過USAID等機構的計畫，幫助他們解決基本生活需求，他們才會對美國有好感。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近期退休的軟體工程師季德（Joseph Kidd）3日也特地前來國際開發總署看看。他說，他的母親曾是USAID的員工，曾在玻利維亞、約旦、孟加拉等第3世界國家工作，負責提供原住民社區健康醫療、基礎設施等計畫。

季德說，他曾到過母親工作的地方，「我知道這些地方的人很感激USAID，對美國有非常正面的看法」。裁撤USAID是錯誤的決定，會增加人們的痛苦，讓世界變得更不穩定，「我不明白這樣做，怎麼會對美國有利」。（編輯：張芷瑄）1140204

川普擬裁撤援外機構，10多名民主黨參眾議員3日在美國國際開發總署外開記者會，反對裁撤。許多民眾自製標語聲援。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年2月4日