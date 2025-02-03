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川普凍結外援含台灣 俞大㵢：美解釋為暫停、非取消

2025/2/3 09:41（2/3 09:58 更新）
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華府僑界2日舉行農曆春節遊行，駐美代表俞大㵢（前）應邀致詞。他在活動後接受媒體聯訪，指川普政府凍結外援是為暫停檢討，並非取消。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年2月3日
華府僑界2日舉行農曆春節遊行，駐美代表俞大㵢（前）應邀致詞。他在活動後接受媒體聯訪，指川普政府凍結外援是為暫停檢討，並非取消。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年2月3日
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（中央社記者石秀娟華盛頓2日專電）美國總統川普日前下令國務院暫停大部分對外援助，以重新評估，其中也包括對台灣的軍援。駐美代表俞大㵢今天說，美方向代表處解釋，這是暫停、並非刪除或取消。

華府華埠今天舉行春節遊行，俞大㵢在遊行結束後接受媒體聯訪。媒體對國務院暫停大部分對外援助、川普（Donald Trump）政府是否會檢討依晶片法（CHIPS and Science Act）提供台積電亞利桑那州廠補助金等議題提問。

國務院自1月24日起凍結對外援助並暫停新援助，在90天內審查其是否符合川普政策目標。豁免項目包括緊急糧食計畫、埃及與以色列的軍事融資及人道援助。

俞大㵢指出，美方行政部門向代表處解釋，新政府剛上來，希望確認這些援助沒有違反川普政府的政策，這是暫停、不是刪除、不是取消、也不是針對哪些國家，而是要統一了解之前政府提供的援助是不是符合現在的政策立場。

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對於暫停時間會多久，俞大㵢說，「他們跟我們彼此有了解」。而對於被凍結的對台軍援項目，他說，代表處一向不討論相關細節。

至於川普政府是否會檢討依晶片法提供台積電的補助金，俞大㵢說，川普對晶片法有一些看法，商務部長被提名人盧特尼克（Howard Lutnick）日前在參議院聽證會也表達出不盡完全一樣的說法，美方會如何調整，目前仍不明朗。但用不同方式、誘因或措施，讓台灣產業到美國投資，對雙方都會是雙贏。（編輯：韋樞）1140203

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