川普擬對晶片課徵關稅 俞大㵢：台灣是夥伴非競爭者

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（中央社記者石秀娟華盛頓2日專電）美國總統川普日前表示將對半導體加徵關稅，並再度點名晶片製造業都跑到台灣。駐美代表俞大㵢今天說，代表處持續與美方溝通，台美在半導體業有良好合作關係，台灣是讓美國再次壯大的夥伴。

華府華埠今天舉行春節遊行，俞大㵢在遊行結束後接受媒體聯訪。

川普（Donald Trump）1月27日在佛羅里達州談話時說，他將對鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體、藥品等貨物課徵全面關稅，同時也再提到他於競選期間的言論，即美國的晶片業都跑到台灣，台灣約占晶片生意的98%。

對此，俞大㵢指出，代表處一直跟美方說明，台灣生產的半導體不是拿來賣的，而是生產鏈的一部分：由美國設計，台灣用美國的精密儀器製造，再轉交給委託台灣製造代工的廠商，「我們其實是一個過程的一部分，不是產品」。

俞大㵢說，台灣與美國在半導體產業的合作關係良好，「每個晶片，每一塊（美元）賣出去，美國公司賺的是3毛8、台灣公司賺的是1毛1」。尤其台灣是很可靠的合作夥伴，也是理念相近的夥伴，不是競爭者，「我們會持續再跟美方溝通」。

俞大㵢也指出，大約8至10年前，台灣有80%的對外投資在中國，現在僅約11%，台灣現在的對外投資有約40%在美國，可見台美的夥伴關係在持續增強中。

他指出，川普希望美國在他任內引進更多投資、創造就業機會。代表處多年來也在推動台美避免雙重課稅的法案，以增加台灣企業到美國投資的誘因。

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他說，在這些基礎上，代表處會持續向美方表達，台灣在人工智慧等科技產業有堅強的實力，也是美國不可或缺、可靠、能讓美國再次壯大的夥伴。

媒體詢問，代表處與美方就晶片課徵關稅的溝通時間點。俞大㵢說，川普在競選期間就有提出他對世界貿易的看法。從那時起，代表處就持續跟共和黨的友人保持聯繫與說明，代表處跟現在的行政部門也維持非常密切的聯繫。（編輯：田瑞華）1140203