美議員批凍結外援有利中國 學者憂影響對台上億軍援

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓30日專電）美國凍結援外支出待審查，議員質疑這等於送中國大禮。學者也指出，凍結對台逾10億美元的軍援，如同給北京空白支票更肆無忌憚地脅迫台灣。國務院今天表示，審查是為確保「美國優先」，不會預先推測結果。

美國總統川普重返白宮後下令暫停對外援助計畫90天，進行全面審查，以確定相關計畫是否符合他主打的「美國優先」（America First）政策目標。

民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）今天在國會「中國在國內外惡意影響：給政策制定者的建議」聽證會上指出，凍結令向全球為維護自身國家主權而對抗中國影響力的夥伴發出極糟的訊號。

范霍倫表示，也有意見指出，擱置和中斷美國安全援助，對台灣、越南、印尼、菲律賓及太平洋島國等夥伴而言，都是嚴重打擊。這些國家依賴美國的持續支持，如今援助被無預警切斷，且沒有明確的重啟時間。

他質疑凍結令是完全可以避免的錯誤，卻反而成了送給中國的大禮。

「凍結令削弱美國在各個領域與中國競爭的能力」，出席作證的大西洋理事會（Atlantic Council）學者哈特（Melanie Hart）說。

她指出，提供給台灣逾10億美元的（約新台幣328億元）「對外軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）被凍結，非營利全國民主黨研究會（NDI）及國際共和研究會（IRI）正在關閉全球業務，人權組織的資金也被凍結。

哈特說，美國身處本世紀最重要的競爭。「（凍結令）持續的時間越長，我們就越難重取我們今天、明天以及本週已經失去的優勢」。

對於哈特所指的「援台逾10億美元軍事融資遭凍」，美國國務院一名發言人下午以電子郵件回覆中央社詢問時指出，國務院正在審查所有援外資金，以確保符合美國利益。這段時間內，除了豁免計畫外，所有對外援助資金機制（foreign assistance funding mechanisms）都暫停。

這名發言人說，具體豁免計畫包括對以色列與埃及的軍事融資以及緊急糧食援助。無論是現在或是未來，國家安全都是首要任務。國務院將以透明的方式傳達深入審查的結果。

發言人表示，不會預先推測審查結果。目前的首要步驟是利用這段時間審查，確保所有援外計畫高效運作，且符合「美國優先」目標下的外交政策。

參議院軍事委員會議員蘇利文（Dan Sullivan）昨天對中央社記者表示，他認為對台軍援「會到位」（it will come through）。外委會參議員匡希恆（John Curtis）今天說，目前沒有足夠的資訊能夠回答對台軍援會受多少影響，但表示「台灣是好朋友」，不要擔心。

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美國國會2023年通過的「台灣增強韌性法」（Taiwan Enhanced Resilience Act）授權行政部門，於2023至2027財政年度期間，每年提供台灣最多20億美元的無償對外軍事融資，協助台灣快速建構必要戰力。

2022年，美國國會授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA），從國防部庫存挪用價值10億美元的防衛物資或服務給台灣。（編輯：韋樞）1140131