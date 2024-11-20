本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
佛羅里達人占據美國新內閣要位 看佛州如何成川普大本營
首頁 / 政治

美國會委員會建議修法 讓台灣享有「北約+」軍售待遇

2024/11/20 07:47（11/20 08:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美軍發射標槍（Javelin）反戰車飛彈。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
圖為美軍發射標槍（Javelin）反戰車飛彈。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）今天向國會遞交年度報告，建議修訂「武器出口管制法」，讓台灣與「北約+」成員國享有同等軍售待遇。USCC委員薛瑞福指出，這將簡化對台出口管制的程序。

美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）今天公布逾700頁的2024年USCC年度報告，內容分10個章節，包括美中經濟與貿易關係、美中安全關係、台灣及香港等。

台灣章項下的建議共有兩點，一是國會修改1976年「武器出口管制法」（Arms Export Control Act），將台灣的軍售待遇提高到日本、澳洲、韓國、以色列和紐西蘭，也就是「北約+」（NATO Plus）成員國同等級別。

根據武器出口管制法，「北約+」軍售案金額達到2500萬美元（約新台幣8億938萬元）才需由國會批准。對台軍售需國會同意的現行門檻為1400萬美元。

USCC成員、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）上午在國會表示，將台灣納入「北約+」將使台灣成為美國最重要的安全援助夥伴之一，並簡化對台灣出口管制的程序。

建議二是由國會成立「台灣盟友基金」，向與台灣有正式外交關係的國家提供外援，每年單一國家最多可獲得撥款總額的15%。與台灣斷絕外交關係的國家將立即喪失獲得基金的資格。

台灣章下的「對美國影響」方面，報告提到台灣依然是中美衝突的潛在爆點。中國領導人已表示有意將台灣置於其控制下，也始終沒有偏離統一的目標。從影響台灣輿論的資訊行動到祭出武力，北京已明確表示，不惜使用多種方法來實現統一。

報告也說，賴清德當選總統讓北京憂心，但是中國領導層可能會將「民進黨作為少數政府」的局勢解讀為一種弱點及契機，藉由透過與在野黨接觸來推進目的。這種解讀可能會導致北京加大對民進黨的壓力，這不只增加兩岸，也可能增加中美誤判的風險。

美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）19日向國會遞交年度報告，建議修訂「武器出口管制法」，讓台灣與「北約+」成員國享有同等軍售待遇。右2為USCC委員薛瑞福。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月20日
美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）19日向國會遞交年度報告，建議修訂「武器出口管制法」，讓台灣與「北約+」成員國享有同等軍售待遇。右2為USCC委員薛瑞福。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月20日

根據報告，雖然賴政府明確打算採用不對稱防禦戰略，但中國的施壓行動對這樣的戰略構成挑戰，因為台灣將不得不在資源分配方面做出複雜的決定，也就是在對抗中國灰色地帶行動，還是繼續採用更適合對抗入侵的軍備間抉擇。

美中經濟暨安全檢討委員會指出，美國可以協助台灣對抗中國的灰色地帶行動，及提供台灣不對稱戰略所需的物資，但在快速武裝台灣方面仍有挑戰。

報告指出，美國國防業製造的限制及交期延長意味著，按目前的速度，台灣難以獨自獲得足夠武裝來嚇阻或抵禦中國入侵，因此台灣將依賴美國提供威懾力，而解放軍持續落實2027年及本世紀中葉的現代化目標。

美軍評估，中國目標是在2027年之前具備侵台能力。

「即便能夠阻止全面入侵，中國仍在持續建立封鎖台灣的能力，這對美國及台灣領導人構成特殊的挑戰」。報告說，在北京加大恫嚇及經濟脅迫行動下，兩岸經濟關係大幅惡化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

委員會表示，雖然中國仍然是台灣最大的貿易夥伴，但自2023年底以來，台灣對美國的出口激增，這在很大程度上是受到AI及高效能運算的晶片需求驅動。同時，台積電在台灣以外的生產設施進行大量投資，包括在亞利桑那州建造3座能生產尖端晶片的半導體代工廠。

報告總結，台灣仍是生產先進半導體的主力。台灣生產半導體如果遇到任何干擾，都將對全球經濟產生深遠影響，更重要的是對美國國家和經濟安全產生重大影響。（編輯：唐佩君）1131120

#台灣
#軍售
#美國
#美國國會
延伸閱讀
傳對美軍購7166億 國防部：114年概編預算約706億元美官員：中方因不滿對台軍售 拒美中防長會晤海馬斯戰術飛彈抵台 學者：射程300公里源頭打擊共軍學者談美對台軍售政策：已當作非北約主要盟國對待學者：台灣迫切威脅非中國入侵而是灰色地帶行動嚇阻中國侵略 美學者建議台灣全力發展不對稱戰力蓋拉格：中共2027恐犯台 川普新防長剩2年阻三戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：