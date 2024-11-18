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傳對美軍購7166億 國防部：114年概編預算約706億元

2024/11/18 15:19（11/18 15:45 更新）
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圖為美軍發射FIM-92刺針防空飛彈。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）
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（中央社記者游凱翔台北18日電）媒體今天報導，民國114年對美軍購項目總額達新台幣7166億元。國防部表示，7166億元軍購案，執行期間自96年至120年間，包括20個軍購案；其中已支付3731億元、尚未支付3435億元，均依期程支付，114年概編預算數約706億元。

聯合新聞網報導，立法院預算中心統計，114年國防部公開預算執行的對美軍購項目，高達21項，總額高達7166億元，且還不包括國防機密預算。

國防部下午發布新聞稿表示，該項報導所列的7166億元案項，執行期間自96年至120年間，包括人攜式短程防空飛彈在內等20個軍購案，與雷達性能提升商購案的計畫總金額；其中已支付數約3731億元、尚未支付數3435億元，均依付款期程支付，114年概編預算數約706億元。

國防部指出，台灣對美軍購是依敵情威脅研判，參照俄烏戰爭及以哈衝突經驗，籌購所需武器裝備。近年雖受疫情影響，導致部分武器交運延宕，但已逐漸恢復產能，並加速交運。

國防部表示，現階段國軍建軍備戰，置重點於不對稱戰力、後備戰力、防衛韌性及有效應對灰帶侵擾為優先整建項目，並視年度國防財力裕度、各案執行進度及交運期程等妥適編列預算，包括5年兵力整建等長程計畫，均需考量國防安全等因素，採取納入機密預算等保密措施。

國防部強調，媒體報導「連3年無前瞻規劃」，並非事實。（編輯：蘇志宗）1131118

#台灣
#俄烏戰爭
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