嚇阻中國侵略 美學者建議台灣全力發展不對稱戰力

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（中央社記者石秀娟華盛頓18日專電）長期關注美國對台軍售的學者葛梅茲指出，不對稱戰力是台灣嚇阻、抵擋中國入侵的最好戰略，台灣有在做，但仍有所「遲疑」。他建議美國對軍售設下條件，促台灣全力發展不對稱戰力。

台海情勢全球關注，華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）去年11月起定期檢視美國對台軍售延宕狀況，主筆人葛梅茲（Eric Gomez）日前接受中央社專訪指出，台灣亟需發展不對稱戰力，但「台灣對全力採納不對稱戰力有所遲疑」。

面對中國軍事擴張，國防部多次強調要建構不對稱戰力，並以此為兵力整建目標。葛梅茲說，台灣近年打造沱江級巡邏艦、布雷艇，顯示台灣認知到不對稱戰力的重要性，但台灣的國防部、決策者仍偏好保有運用傳統戰力、不對稱戰力的彈性。

傳統作戰與不對稱戰力權衡拉扯

葛梅茲指出，這幾年來，台灣在傳統戰力投資的軍購項目已足夠因應中國對台祭出封鎖、飛彈恫嚇等灰色地帶（gray zone）威脅手段。台灣若要能嚇阻、抵擋中國入侵，未來應「優先、全力發展」不對稱戰力。

葛梅茲說，李喜明擔任參謀總長任內（2017-2019）提出「整體防衛構想」，他的主張「比任何過去的戰略都重視不對稱戰力」，遺憾的是，李喜明退休後，台灣轉而在發展傳統戰力、不對稱戰力間尋找平衡，不願全面採納不對稱作戰構想。

國防部2021年以「不符合作戰需求」為由，撤銷李喜明推動60艘微型飛彈突擊艇的建造案，之後將預算投入建造2艘輕型巡防艦。葛梅茲指出，這一舉措反映台灣仍在「權衡」傳統戰力與不對稱戰力。

他說，台灣的國防預算若能加倍，就有能力兼顧同時發展傳統戰力、不對稱戰力；否則，專心致力於不對稱戰力是有限預算下的最佳防禦策略。

俄烏戰爭示警 台灣需大量不對稱戰力軍備

以烏克蘭抵抗俄羅斯入侵為例，葛梅茲說，戰爭初期，俄羅斯摧毀烏克蘭大多數的固定式軍備，美國援烏的愛國者飛彈防禦系統、國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）送抵前，烏克蘭的防空能力都是仰賴移動式的S-300地對空飛彈、Buk防空系統。

葛梅茲指出，台海一旦爆發衝突，即使美國要介入，戰事初期台灣仍得單獨應對，台灣須能抵擋共軍大量飛彈轟炸、阻止共軍建立登陸灘頭堡，這段期間少則幾小時，多則幾天，影響戰事關鍵，「如果台灣迅速失守，美國將更難挽救局勢」。

至於不對稱作戰的關鍵元素，葛梅茲說，最主要是要避免中國利用其海、空優勢能力，獲得制空權和制海權，這不意味台灣要發展自己的海、空優勢，「而是要讓中國不能在台灣周圍的海域和領空肆無忌憚地行動」。

他說，台灣需要大量機動性防空系統、長程地面反艦飛彈系統、攻擊型無人艇、無人機、無人機感應器、用於阻斷敵方海上運兵作業的遠程導彈、戰術通訊系統等，平時就要充分儲備這些軍備，因為一旦開戰，中國將會對台灣發動大量攻擊。

傳統軍備價高且易遭攻擊 如何保持高作戰節奏

根據葛梅茲的統計，至今年2月底美國同意出售、但仍未交付給台灣的延宕軍售案總價值約191億美元（約新台幣6039億元），有4項傳統裝備占約56.9%，其中F-16C/D Block70戰機80億美元（41.9%）、M1A2主力戰車20億美元（10.5%），另外有8項不對稱裝備占約28.3%，其餘14.8%是彈藥。

葛梅茲表示，傳統軍備占台灣軍購金額的很大部分，以F-16為例，雖能執行更多軍事任務、適應更多作戰需求，但造價高昂，台灣無法買太多，而基地又很容易遭中國攻擊，「能否在台海衝突中保持高作戰節奏、高出動率和作戰效能很值得懷疑」。

主張台灣應持續購買傳統武器者認為，不對稱戰力不足以應對中國的灰色地帶戰術。對此，葛梅茲說，中國這類手法當然對台灣造成困擾、威脅，但這「不應是台灣最主要擔心的問題」，只要台灣不投降，中國無法透過灰色地帶戰術達成統一的目的。

他說，台灣這幾年採購的傳統武器已讓台灣更有發展不對稱戰力的基礎，現在應把應對中國的重心放在如何嚇阻中國動武、入侵台灣。

葛梅茲指出，只要台灣能自信地說：「你試圖侵略我們，我們就會讓你付出極大代價」，台灣就比較不會感受到灰色地帶戰術這類低層次行動所造成的威脅感，因為台灣已經能面對更高層次威脅。

美有條件對台軍售 促台發展不對稱戰力

葛梅茲說，台灣能否全面發展不對稱戰力仍存在挑戰，軍隊訓練方式需改變，軍隊組織結構也需調整。在戰略層面上，台灣需要改變心態，應思考如何提高自身抵抗中國威嚇的能力，而不是如何確保美國介入，台灣先做得好，才能在美國得到更多的政治支持。

葛梅茲指出，台灣發展不對稱戰力「不只對台灣有利，也符合美國利益」。美國可以說是台灣唯一的武器供應國家，有能力對台灣設定軍售條件，以促使台灣發展不對稱戰力。

他建議，未來美國應僅向台灣出售不對稱戰力類別的軍備，並設定2個條件，要求台灣必須增加國防支出並採納不對稱防禦策略，才提供軍售；這樣做能讓台灣獲得更合適的軍備、更快速地獲取所需武器，並提升自身防衛能力。

他希望這也能對中國釋出訊息：「我們正建立台灣的防禦，你們將難以摧毀。」（編輯：張芷瑄/周永捷）1130319