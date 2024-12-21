美防衛學者：川普上任後 美對台延宕軍備將陸續移交

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（中央社記者廖漢原紐約20日專電）美國智庫防衛學者在「華爾街日報」指出，美國對台軍售延宕項目如F-16V戰機等，將在總統當選人川普上任後部分可能獲得通行，已支付但未移交金額也會下降；但台灣有意購買更多項目，還是會發生遲交狀況。

台灣對美軍購108輛M1A2T戰車，首批38輛於日前抵台。華爾街日報（Wall Street Journal）報導，台灣在2019年6月，美國總統當選人川普（Donald Trump）首任期間提出這項軍購，首批裝備原訂2022年交貨，以更換服役達數10年越戰時期的巴頓（Patton）戰車。

由於受疫情、烏克蘭戰爭與中東局勢影響，美國國防業者對台灣首批戰車遲交達2年，如今川普將返白宮，西方與台灣防衛分析師認為，F-16V戰機和拖式（TOW-2B）反裝甲飛彈等積壓訂單，有些可能獲得通行。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）防衛分析師葛梅茲（Eric Gomez）曾統計，美國對台軍售已支付但未交貨金額達200億美元（約新台幣6520億元）。他表示，未交貨金額應該會開始下降。

台灣在11月已收到首批馬斯多管火箭系統（HIMARS），美國對台軍售在獲得首批M1A2T戰車前，未移交裝備金額已降至191.7億美元（約新台幣6249億元）。

葛梅茲認為，從現在到2026年底交貨將進入窗口期，若未有延宕，預計未來幾年大型軍購移交將陸續完成。

此外，由於美國國防業者生產受限因素，拖式反裝甲飛彈預計在今年底交貨；台灣空軍也樂觀認為，F-16V戰機將在2026年運抵。

台灣已對美支付軍購項目，由於烏克蘭戰爭與業者生產受疫情影響，引起各界對國軍裝備更新進度關注。拖式反裝甲飛彈早在2015年歐巴馬（Barack Obama）總統任期間已通過，川普政府在2019年與2020年，陸續核准F-16V戰機及馬斯多管火箭項目，70輛M1A2T戰車預計2026年交貨。

五角大廈發言人對華爾街日報表示，美國軍方與防衛業者密切合作，擴大對台裝備產能並加速移交。發言人彼得．阮（Peter Nguyen）指出，台灣是最大可能移交優先，這是全球面臨的挑戰，需要較長時間移交裝備並非只發生在台灣。

台灣未來對美軍購項目與金額仍是焦點。葛梅茲指出，無論台灣決定花多少錢，美國延宕裝備移交會再度回到早前數量，交貨需要很長時間。這是台灣購買政治善意或實際軍事能力、快速交貨的問題。

蘭德公司（RAND）智庫資深防衛專家葛羅斯曼（Derek Grossman）認為，也有人討論台灣購買高價裝備的用途，但最終仍需看預算做出聰明決定。（編輯：徐睿承）1131221