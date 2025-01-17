美前副總統彭斯訪台：華府不會拋棄太平洋盟邦

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（中央社台北17日綜合外電報導）美國前副總統彭斯今天在台北表示，美國不會拋棄在太平洋的盟邦，且即將上任的川普政府應該重申其向台灣提供自衛手段的承諾。

路透社報導，彭斯（Mike Pence）曾在美國總統當選人川普（Donald Trump）第一任期時擔任副手，這期間川普政府強力支持台灣，包含常態性對台軍售。

然而，川普在這次競選總統期間，要求台灣向美國支付防務費用，並指控台灣偷走美國半導體產業，讓台灣感到不安。川普將於本月20日就職並展開第二任期。

首次訪問台灣的彭斯談到，他為這個區域擁有和平未來祈禱。

他說：「我堅信美國永遠不會拋棄我們遍及太平洋各地的盟邦，且我呼籲新華府當局及全球熱愛自由的國家，盡速重申我們的承諾，向台灣提供其防衛自身與自由所需要的支持。」

台灣政府長久以來一直希望能與美國達成自貿協議。彭斯還說，除了軍援外，川普政府也應與台灣展開自由貿易談判。

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彭斯在造訪香港後抵達台灣。他指稱，華府兩黨共識普遍認為，中國構成美國及其盟邦在本世紀所面臨的最大戰略和經濟威脅。

彭斯提到：「美國對中國的看法近年出現顯著變化之際，我能向你們保證有件事並未改變，那就是美國人民對台灣人民抱持著深厚敬意與支持。」（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140117