美國前副總統彭斯訪台 外交部表達歡迎

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（中央社記者吳書緯台北17日電）美國媒體引述消息人士報導，美國前副總統彭斯16日抵台，並將與總統賴清德與副總統蕭美琴會晤。外交部今天表示，彭斯訪台屬於私人性質，對於彭斯訪台傳達對台灣人民的支持，外交部表達歡迎。

「國會山莊報」（The Hill）指出，彭斯（Mike Pence）17日將與高階科技領袖會面，然後搭乘高鐵前往台北參加其他活動，及出席在台北賓館舉行的晚宴。

外交部今天回覆中央社記者詢問時表示，據瞭解彭斯是應民間單位邀請訪台，屬於私人性質，且是其亞太行程之一。外交部一向歡迎各界友人來訪，對於彭斯訪台傳達對台灣人民的支持，外交部表達歡迎。（編輯：蘇志宗）1140117