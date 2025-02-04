加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
川普新政
新聞專題
川普新政3/140
首頁 / 國際

川普刪減聯邦成本之際 美政府逾350網站下線

2025/2/4 09:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）法新社報導，經檢視發現今天有數以百計的美國政府網站處於離線狀態，其中包括總統川普政府要關閉的人道機構美國國際開發總署（USAID）的網站。

在網路安全和基礎設施安全局（CISA）所提供的近1400個聯邦官網清單中，有超過350個網站今天下午無法使用。

法新社的檢視顯示，其中包括與國防部、商務部、能源部、運輸部、勞工部以及中央情報局（CIA）和最高法院相關的網站。

目前尚不清楚這些網站何時開始無法存取的確切時間；也不清楚究竟是暫時下線，或是根據川普政府的指令而關閉。

但值此之際，美國政府正在推動爭議性大幅限縮政府規模的行動。

特斯拉汽車（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）的執行長、世界首富馬斯克（Elon Musk）正領導川普的政府效率部（DOGE），執行節約聯邦成本的工作。

馬斯克今天表示，美國國際開發總署將會關閉，並稱這個在120個國家推動救援計畫的機構是個「犯罪組織」。

根據美國媒體報導，川普上週下令終止所有以納稅人錢支助的「性別意識形態」計畫後，有很多美國政府網站都刪除了有關LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）的訊息，包括一些高層公共衛生機構在內。

與愛滋病毒和LGBTQ青年相關的主要資訊和資料庫也從美國疾病管制暨預防中心（CDC）的網站上消失了，這讓衛生專家感到震驚。

在CDC有關這兩個主題的登入頁面均顯示：「未發現您要尋找的頁面。」

google news透過 Google News追蹤中央社

美國傳染疾病學會（Infectious Diseases Society of America）在聲明中指出：「在美國疾病管制暨預防中心和其他衛生機構的網站上刪除了與愛滋病毒和LGBTQ相關資源，令人深感擔憂，這讓監測與因應疾病爆發的科學訊息和資料方面產生危險的缺口。」

這學會又說，「如愛滋病毒、M痘（mpox）、性接觸感染等疾病威脅著公共衛生，並影響全人口時」，大眾獲取這些資訊「尤其重要」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140204

#川普
#美國政府
#能源部
#馬斯克
#商務部
#運輸部
#法新社
#美國
#美國疾病管制暨預防中心
#國防部
#川普新政
川普
白宮稱馬斯克「特別政府雇員」 恐規避財務揭露川普盼烏克蘭達成稀土協議 以換取美國軍事援助
馬斯克
川普擬裁撤援外機構 民主黨議員：等於送禮物給中俄馬斯克操刀瘦身聯邦政府 宣布關閉美國援外機構
川普新政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普擬裁撤援外機構 民主黨議員：等於送禮物給中俄
19
更多編輯台推薦新聞：