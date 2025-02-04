川普下令設美國主權財富基金 可能用於收購TikTok
2025/2/4 06:55（2/4 07:20 更新）
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，下令美國財政部和商務部成立一個主權財富基金，還說可能會用於收購中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok。
路透社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）向記者表示：「我們會在未來12個月內完成這項計畫。」
川普（Donald Trump）在競選總統期間就曾提出這個構想，聲稱主權財富基金可資助高速公路和機場等基礎建設計畫、製造業及醫學研究等「偉大的國家事業」。
關於主權財富基金具體如何運作以及融資的細節目前尚不清楚，但川普曾表示，主權財富基金可以透過「關稅和其他智慧手段」來籌措資金。
美國去年以國家安全為由，立法要求TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）今年1月19日前脫手TikTok，否則這個短影音平台將在美國被禁，TikTok也曾在禁令生效前短暫停止服務。
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川普1月20日就任總統後簽署行政命令，要求將禁令實施時間延後75天。
川普近來說過，他正與多方人士商討收購TikTok事宜，並可能在2月對TikTok的未來做出決定。（譯者：陳彥鈞）1140204
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