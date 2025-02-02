德州開美50州第一槍 禁政府機構用DeepSeek及小紅書

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）美國德州州長艾波特昨天宣布，禁止州官員在政府設備上使用DeepSeek及小紅書國際版RedNote，強調「德州不允許中國共產黨透過蒐集數據的AI及社群媒體應用程式，滲透我們的關鍵基礎設施。」

共和黨籍的艾波特（Greg Abbott）是眾州長中的對中大鷹派，他於新聞稿中表示，「德州將繼續保護和捍衛我們的州免受外國敵對勢力威脅。」

最近幾週，中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出號稱顛覆鉅資研發路徑、可匹敵西方聊天機器人的AI模型而引發高度討論，中國社群小紅書國際版RedNote也因人氣短影音平台TikTok在美國命運未卜，而接收近百萬TikTok「難民」。

艾波特說，必須保護負責處理關鍵基礎設施、智慧財產權及個資的州機構和僱員免受中國共產黨的惡意間諜行動影響。

DeepSeek在美國強勢崛起，美國總統川普形容為「警鐘」，表示美國需要集中精力競爭才能致勝。 谷歌公司（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）則稱DeepSeek是全球AI競賽的「轉捩點」。

施密特28日在「華盛頓郵報」（The Washington Post）聯名發表的專欄文章中寫道，如果DeepSeek能夠使用更少的資源與美國科技巨擘競爭，美國科技大公司顯然面臨越來越大的壓力。

其他科技大頭則有不同意見。美國「國會山莊報」（The Hill）報導，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）1月30日在一場活動中表示，DeepSeek的影響被「過度誇大」，而Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）則對自家的AI模型表示信心。

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艾波特2022年禁政府設備使用TikTok，昨天一口氣禁DeepSeek、小紅書和其他中國應用程式包括微牛證券（Webull）、老虎國際（Tiger Brokers）及TikTok力推的另一款社群媒體Lemon8。

他去年年底連續3天頒布針對中共的行政命令，目的在於保護德州民眾免受中共代理人騷擾，保護智慧財產權、個資安全及關鍵基礎設施等。（編輯：陳慧萍）1140202